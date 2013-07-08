Sabah namazında Mursi yanlılarına ateş açıldı, 53 kişi hayatını kaybetti!

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde sabah namazını kılan sivil halka ateş açılması sonucu 53 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde Muhammed Mursi yanlılarının düzenlediği gösteriler aralıksız sürüyor. Ramazan arefesinde meydanda sabah namazı kılan sivillere ordu tarafından önce gözyaşartıcı gaz bombası atıldı, ardından otomatik silahlarda ateş açıldı. Yaklaşık 5 dakika süren aralıksız ateş sonucu kan gölüne dönüşen alanda, hastaneye sevk edilmesine izi verilmeyen yaralılar, alandakiler halk tarafından kendi imkanlarıyla tedavi edilmeye çalışıldı.

Alanın askerler tarafından abluka altına alınmasının ardından bölgeye ambulans dahil başta gazeteciler ve halktan hiçkimsenin girmesine için verilmedi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin sivil halka ateş açması sonucu 5'i çocuk 53 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıklandı.

Bölgenin, saldırı sonrası güvenlik güçleri tarafından abluka altına alındığı ve yaralıların çevre hastanelere nakledilmesinin engellendiği öğrenildi.

Savaş uçaklarının bölgede alçak uçuş yaptığı ve bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Öte yandan Mısır Acil Yardım Komitesi Başkanı Muhammed Sultan, olayda 42 kişinin öldüğünü, 322 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde bazı askerlerin sivil halka ateş açma emrine uymayarak silahlarının şarjörlerini boşalttığını ileri sürdü.

Çok sayıda ölü ve yaralı olmasına rağmen göstericilerin karargaha doğru yürüyüşe geçtiğini ifade etti.

Mısır ordusundan açıklama



Mısır Ordusu, göstericilerin Cumhuriyet Muhafızları Kışlalası’nı basma girişimi sırasında göstericilerle askerler arasında çatışma çıktığını, 1 komutanın öldüğünü, 40'a yakın askerin yaralandığını açıkladı.

İhvan'dan dünya kamuoyuna yardım çağrısı



Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) kurduğu Rabiatu'l-Adeviyye Basın Merkezi dünya kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Merkez'den yapılan açıklamada "Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı ve Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde eylemlerini sürdüren Mursi destekçileri abluka altına alındı. Sağlık ekiplerinin meydana ulaştırılması ve yaralıların bölgeden çıkarılması engelleniyor" denildi.

'İsyan' çağrısı



Kahire'de ordunun Mursi taraftarlarının üzerine ateş etmesi sonrasında Müslüman Kardeşler "isyan" çağrısı yaptı.

Müslüman Kardeşler'den yapılan yazılı açıklamada, devrimin tanklar aracılığıyla çalındığı belirtilerek, "Devrimi bizden çalanlara karşı isyan edin" denildi.



Baradey'den birlik çağrısı



Geçiş hükümeti için ismi başbakanlık için geçen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Muhammed El Baradey ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasında, her türlü şiddeti kınadığını belirtti.

Baradey, Mısır toplumunun her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Müslüman Kardeşler'in siyasi kolu Özgürlük ve Adalet Partisi, sabah namazı sırasında Mursi taraftarlarına ateş açıldığını ileri sürdü. Özgürlük ve Adalet Partisi'ne göre olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50, çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise, göstericilerin askeri kışlaya girmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Binlerce kişi görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'nin bulunduğu belirtilen Cumhuriyet Muhafızları Kışlası önünde günlerdir eylem yapıyor.