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Medya

Sabah: Merkel darbeyle geldi, 17 yıldır başkan!

"Merkel'in partisinin başına gelişi ve yönetim anlayışı da bir 'diktatör' olduğunu gösteriyor"

07 Mart 2017 18:04

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Almanya'yla krize yol açan salon tartışmasının ardından yaptığı haberde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisinin başınan darbe yaparak geldiğini iddia etti. Sabah Avrupa'da yer alan haberde  "Merkel'in partisinin başına gelişi ve yönetim anlayışı da bir 'diktatör' olduğunu gösteriyor. 11 yıldır görevde, 17 yıla yakın süredir de (10 Nisan 2000'den beri) CDU'nun genel başkanı. Rakiplerini ezip geçti, yeniden CDU'nun genel başkanı oldu" ifadesi kullanıldı.

Gazete ilgili haberde bu görseli paylaştı

Gazetede yer alan 'Darbeyle geldi 17 yıldır Başkan' başlıklı haber şöyle:

CDU'nun onursal başkanı Helmut Kohl'ün siyasi yaşamını bitiren Merkel'e "hain", "baba katili" ve "karadul" benzetmeleri yapıldı.

Merkel'in yükselmek için ortadan kaldırdığı rakipleri: Helmut Kohl, Roland Koch, Christian Wulff, Stiber, Friedrich Merz, Wolfgang Bosbach, Norbert Röttgen, Peter Müller, Christoph Böhr, Günther Oettinger, Ole von Beust, Roland-Mike Neumeyer, Jürgen Rüttgers, Friedbert Pflüger, Franz Josef Jung ve Matthias Wissmann.

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