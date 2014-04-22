Sabah, manşetine sarin gazı için AKP'yi suçlayan amirali taşıdı

Sabah gazetesi, Suriye'deki sarin gazı saldırısının arkasında AKP'nin olduğunu iddia eden emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ü manşetine taşıdı. Gazete, Ertürk'ün, "harp okulu öğrencilerine Gülen cemaatinin kumpas kurduğu" iddiasına yer verdi.

2010 yılında istifa eden Deniz Harp Okulu Komutanı emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 20 Eylül 2013'te Türkiye jetlerinin Suriye helikopterinin düşürülmesi sonrasında 'Füze güvenliğimizi ve çıkarlarımızı vurmuştur' başlıklı bir yazı yazmış ve helikopterin haksız yere düşürüldüğünü savunmuştu.

Helikopterin düşürülme nedenini 4 maddeyle sıralayan Ertürk, bunlardan birinin de Suriye'de yapılan kimyasal silah saldırısında kullanılan sarin gazındaki AKP suçunun kapatma girişimlerimi olduğunu yazmıştı.

400 kişi hayatını kaybetmişti

Ertürk, Geçtiğimiz yılın 21 Ağustos'unda yapılan ve yaklaşık 400 insanın hayatını kaybettiği sarin gazı saldırısının arkasında AKP'nin olduğunu şu ifadeleriyle savunmuştu: " 21 Ağustos 2013'te, Şam yakınlarında bulunan Doğu Guta'da üçte biri çocuk olmak üzere yaklaşık bin 400 insanın yaşamını kaybettiği kimyasal silah saldırısında kullanılan sarin gazının izleri AKP yönetiminde Türkiye'yi göstermektedir. Helikopterin düşürülmesi bu suçu kapatma girişimidir."

'Erdoğan'a sahip çıkmak gerek'

Türker Ertük, Suriye'ye ait bir helikopterin Türk savaş uçakları tarafından düşürülmesi sonrasında yazdığı yazısında, helikopterin düşürülme emrinin de Erdoğan tarafından verildiğini yazmıştı. Bugün Sabah'a yaptığı açıklamada ise "emperyalizm'in defterini dürmek istediği" Başbakan'a sahip çıkılması gerektiğini söylüyor. Ertürk'e göre, AKP kısmen dönüştürülerek başka bir isimle yola devam edilecek.