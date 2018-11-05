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Sabah: Kaşıkçı cinayetinin ardından Riyad'dan İstanbul'a iki uzman yollandı

İddialara göre bu uzmanlar İstanbul'a Kaşıkçı öldükten 9 gün sonra vardı

05 Kasım 2018 15:40

Sabah gazetesi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini örtbas etmek için Türkiye'ye bir kimyager ve bir toksikoloji uzmanı gönderdiğini iddia etti. 

Sabah'ta yer alan habere göre gönderilen bu ekibin görevi cinayete dair kanıtları yok etmekti ve Türkiye'ye 11 Ekim'de gönderildi, yani ekip İstanbul'a Kaşıkçı ortadan kaybolduktan 9 gün sonra vardı. 

Suudi Arabistan ise bugün yaptığı açıklamalarda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan faillerin adalete teslim edileceğini bildirdi.

 

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