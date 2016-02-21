Sabah, "IŞİD'le YPG anlaşma yaptı" dedi, 'kriptolu belge' yayımladı

Sabah gazetesi IŞİD (DAEŞ) ile YPG arasında gizli bir anlaşma yaptığını iddia etti. Haberde, iki örgütün 7 maddelik bir mutabakata vardığı öne sürüldü. Sabah gazetesi, 'kriptolu anlaşma' olduğunu öne sürdüğü Arapça bir metin de yayımladı.

Sabah gazetesi, haberinde 'mutabakata varılan maddeler'i şöyle sıraladı:

* Şam Halkı Müşterek Odası ile YPG arasında Halep ve kırsalı için akdedilen aşamalı ateşkes anlaşması birinci aşama.

* İki taraf arasında esir değişimi yapılması,

* Tarafların resmi yazı taşıyan araçlarıyla birbirlerinin kontrolündeki noktalardan rahat geçebilmesi,

* YPG kontrolü altında bulunan bölge sakinlerinin yaşam şartlarının kolaylaştırılması,

* Karşılıklı mutabakat olmadan askeri noktaların inşa edilmemesi,

* Nabl ve El-Zehraa bölgeleri çevresindeki ablukanın pekiştirilmesi ve bölge içinde bulunan tüm beşeri unsurların geçişine izin verilmemesi,

​* Anlaşmanın 6 ayda bir yenilenmesi.

Sabah gazetesinin bugünkü (21 Şubat 2016) manşetinde yer alan haber şöyle:

DAEŞ ve YPG arasındaki anlaşmaya göre "Resmi" yazı taşıyan araçlar, birbirlerinin kontrolündeki noktalardan rahat geçebilecek. Karşılıklı mutabakat olmadan 'askeri nokta' inşa edilemeyecek

Ankara'da 10 Ekim 2015'te meydana gelen Tren Garı saldırısında 102 vatandaş hayatını kaybederken 410 vatandaş ise yaralanmıştı. Çifte canlı bomba saldırısının ardından başlatılan soruşturmada terör örgütü DAEŞ'in sözde Gaziantep 'emiri' Yunus Durmaz'ın bilgisayarı ele geçirilmişti. Savcılık talimatıyla görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi, firari Durmaz'ın bilgisayarında inceleme başlatmıştı.



Şifresi kırılan bilgisayarda Esrarul Mucahidin (Mücahitlerin Sırları) adlı Arapça program bulununca devreye tercümanlar girdi. Programın içinde kriptolu 19 sayfalık Arapça metin bulundu. Deşifresi yapılan belgeler terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile terör örgütü DAEŞ arasında 18 Kasım 2014'te ateşkes antlaşmasının imzalandığı deşifre etti. 11 Aralık 2014 yılında sözde 'emir' Durmaz'ın bilgisayarına yüklendiği belirlenen anlaşmadaki maddeler, iki kanlı örgütün kirli ittifakını gözler önüne serdi.



Terör örgütü DAEŞ temsilcisinin 'Şam Halkı Müşterek Odası', terör örgütü YPG temsilcisinin de 'Halk Koruma Birlikleri' ismiyle imza atıp ve mühür bastığı antlaşma ile şu konular üzerinde fikir birliğine vardılar:

* Şam Halkı Müşterek Odası ile YPG arasında Halep ve kırsalı için akdedilen aşamalı ateşkes anlaşması birinci aşama.

* İki taraf arasında esir değişimi yapılması,

* Tarafların resmi yazı taşıyan araçlarıyla birbirlerinin kontrolündeki noktalardan rahat geçebilmesi,

* YPG kontrolü altında bulunan bölge sakinlerinin yaşam şartlarının kolaylaştırılması,

* Karşılıklı mutabakat olmadan askeri noktaların inşa edilmemesi,

* Nabl ve El-Zehraa bölgeleri çevresindeki ablukanın pekiştirilmesi ve bölge içinde bulunan tüm beşeri unsurların geçişine izin verilmemesi,

* Anlaşmanın 6 ayda bir yenilenmesi.



Yapılan incelemede sürpriz bilgilerle de karşılaşıldı. Terör örgütü PYD'ye bağlı Kuzey Fırtınası Tugayı adlı grubun faaliyetlerinin anlatıldığı bir metin ortaya çıkarıldı. 17 Eylül 2013 tarihli metinde Amerikan Senatör John McCain'in, Kuzey Fırtınası Tugayı ile Hangar'da bir toplantı yaptığına yer verildi. Aynı zamanda PYD'lilerin ifadelerinde Black Water isimli şirket ile ittifak halinde olduklarını itiraf ettikleri vurgulandı.



Terör örgütleri arasında yapılan kirli anlaşmanın belgesi ortaya çıkarılırken, Türkiye'nin 2015 yılı içinde peş peşe girdiği 7 Haziran ve 1 Kasım Genel Seçimleri öncesinde Diyarbakır ve Ankara'da düzenlenen bombalı saldırılarda da bu ittifaka ilişkin bilgiler gündeme gelmişti.