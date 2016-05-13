Sabah: Gülen'in ABD'den iadesi için 620 tanıklı dosya hazırlandı

Sabah gazetesi, Ankara Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için 620 tanıklı dosya hazırladığını öne sürdü. "FETÖ lideri için 620 tanıklı iade dosyası" başlığıyla yayımlanan haberde, "Dosyada 8 tür suçlama yöneltildi. 10 ayrı başlıkta açıklanan suçlamalar ile ilgili delillerse 11 maddede sıralandı. Dosya'da Gülen hakkındaki suçlamaların yanı sıra, suçların işlendiği tarih ve yerler ile söz konusu suçlara kanunda öngörülen cezalar da sıralandı. FETÖ liderinin kimlik bilgileri ve Pensilvanya'daki adresine de yer verilen dosyada, toplam 43 yıl hapis cezası öngörüldü" ifadesi kullanıldı.

Yüksel Temel'in imzasıyla yayımlanan (13 Mayıs 2016) haber şöyle:

ABD’ye verilecek Fetullah Gülen’in iade dosyası: FETÖ üyelerine göre, Fetullah Gülen Mesih... Devlete sızmak için sınav sorularını çaldırdı. Yasadışı dinlemelerle şantaj arşivi oluşturdu

Ankara Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için hazırladığı dosya, örgütün karanlık yüzünü bir kez daha deşifre etti. 620 tanıklı dosyada, Gülen'in dini duyguları istismar ettiği, sınav sorularını çaldırtarak yargı, ordu, emniyet ve bürokrasi içinde kadrolaştığı belirtildi. Gülen'in hukuka aykırı dinleme ve izleme yaptırıp 'şantaj arşivi' oluşturduğu da ifade edildi.



8 AYRI TÜR SUÇLAMA..

Ankara Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcısı Serdar Coşkun'un, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin hazırladığı dosyanın taslağına ulaşıldı. Dosyada 8 tür suçlama yöneltildi. 10 ayrı başlıkta açıklanan suçlamalar ile ilgili delillerse 11 maddede sıralandı. Dosya'da Gülen hakkındaki suçlamaların yanı sıra, suçların işlendiği tarih ve yerler ile söz konusu suçlara kanunda öngörülen cezalar da sıralandı. FETÖ liderinin kimlik bilgileri ve Pensilvanya'daki adresine de yer verilen dosyada, toplam 43 yıl hapis cezasının öngörülen Fetullah Gülen'in şu suçları işlediği ifade edildi: "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, iftira, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, zimmet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek."



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TALİMATLAR KURYELERE

Dosyada, Fetullah Gülen'in kuryeler ve yüz yüze verdiği talimatlarla kurduğu organizasyonu yönettiği anlatılarak, "Devlet kurumlarında kadrolaşmak için sınav sorularını çaldırdığı, dinleme ve izleme bilgilerini şantaj aracı olarak kullandığı, örgüt mensubu olmayanları usulsüz davalarla mahkûm ettirdiği, hedef seçilen kişilerin evlerine önceden bomba ve silah konularak sahte delil oluşturduğu, kendisini 'kutsal bir kişilik' gören birçok kişinin onun talimatıyla para topladığı" vurgulandı.



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620 KİŞİNİN İFADESİ VAR

Aralarında gizli tanıkların da bulunduğu 620 kişinin ifadeleri olan dosyada, FETÖ üyelerinin Fethullah Gülen'in "dünyayı kurtaracak Mesih" olduğuna inandıkları vurgulandı. Dosyada, "Esnaf, sanayici, tüccar, kamu görevlilerinden hayır yapılacağı söylenerek bağış toplanmaktadır. Bağışta bulunan kişiler sonradan kandırıldıklarını anlatmışlardır. Kişilerin bu şekilde sömürülmesi yoluyla elde edilen paralar amacı dışında kullanılıp suç işlenmiştir" denildi. Fetullah Gülen'e atfedilen suçların "siyasi ve askeri" nitelikte olmadığının altı çizilen dosyada, yürütülen soruşturmanın sonuçlandırılabilmesi için iadesinin gerçekleşmesi talep edildi.



TAHŞİYE KUMPASI DOSYADA ÖRNEK

Fetullah Gülen'in 'sahte delil' oluşturulmasına örnek olarak, dosyada Tahşiye kumpasına yer verildi: "Bir sohbetinde radikal Tahşiye diye bir örgütten bahsedip bu örgüte yönelik operasyon talimatı vermiştir. Talimatın ardından harekete geçen cemaat mensupları önce bir dizide senaryo olarak konuyu işlemiş ve daha sonra hedef alınan kişilerin evine bomba ve silah konulmuş, hâkimden arama kararı alınıp sahte deliller bulunmuş ve tahşiye isimli grubun tutuklanması sağlanmıştır. Şüpheli Gülen bu davanın emrini vererek iftira suçu işlemiştir."