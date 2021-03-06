Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu: FETÖ belası, TSK'nın her düzeydeki komuta kademesine hakikaten büyük zarar vermiş

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Tatvan'da düşen helikopterde, biri korgeneral 11 askerin şehit olmasına ilişkin yazısında, "Bir süredir sahada ve birebir temaslarında gözlüyorum.

Çok net olarak söyleyebilirim ki FETÖ belası, TSK'nın her düzeydeki komuta kademesine hakikaten büyük zarar vermiş. FETÖ'cülerin kritik mevkilerden ayıklanması, milli ordunun yeniden inşasına ne kadar katkı sağladı ise geçiş döneminde askerlerimizin yükünü de bir o kadar artırmış." ifadelerini kullandı.

Üst rütbeyle yürütülmesi gereken birçok görevin ya vekaleten ya da bir alt rütbeyle sürdürüldüğüne işaret eden Okan Müderrisoğlu, "Bilhassa operasyon bölgeleri ile hava ve doğa şartlarının riskli olduğu yerlerde askeri helikopterlerimizin teknik donanımlarını daha da iyileştirmek durumundayız.

Belli meteorolojik verilere ve güvenlik uyarılarına sahip olsa da askeri helikopterlerimizde görerek uçuş yapılmasını veya pilotaj kabiliyetiyle olası açıkların telafi edilmesini yeterli görmemeliyiz.

Ayrıca... Merhum Osman Erbaş paşamızın, çoktan ordu komutanlığına atanabilecek liyakat, askeri deneyim ve kıdemde olduğunu ama eş değerlerinin gerisinde, kolorduda tutulduğunu unutmamalıyız." diye yazdı.

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