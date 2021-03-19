Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Yüzde 19 faizle Türkiye, yerini bile bilmediğim Surinam'ın hemen altında, Kongo'yla başa baş

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın politika faizine yaptığı 200 baz puanlık artışı değerlendirdiği yazısında, "Yüzde 19 politika faiziyle Türkiye, dünya sıralamasında 7'nciliğe yükseldi. Yerini bile bilmediğim Surinam Cumhuriyeti'nin hemen altında… Kongo'yla başa baş… Haiti'nin biraz üzerinde… Sağ olsun, Para Politikası Kurulu önden bayağı yükledi!" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın ABD tahvil faizlerinden kaynaklı küresel piyasalardaki hareketliliğe karşı zaman kazanmak istediğini vurgulayan Dilek Güngör, "Ama bu iş kalıcı olmaya devam ederse, ülke olarak döviz kurundaki artışın yükleyeceği maliyetten daha yüksek bir maliyetle karşılaşırız. Yüksek faiz, yüksek kur döngüsüne sıkışıp kalırsak da büyüme hayallerimiz suya düşer." diye yazdı.

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