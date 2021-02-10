Sabah gazetesi yazarı Altınok’tan Cumhuriyet gazetesine yanıt: Kendi ifadeleriyle, "troll gazeteciliği yaptığını" itiraf edip imzalamış oldular

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhuriyet gazetesine bugünkü köşesinde yanıt verdi. Altınok, "Kendi ifadeleriyle, 'trol gazeteciliği yaptığını' itiraf edip imzalamış oldular" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, Cumhuriyet gazetesinin "Siyaset Kulisi" köşesindeki "Can Dündar dönemini referans göstererek “gazetenin ABD güdümünde” yayın yaptığını ileri sürüyor. Altınok’un yazısındaki maddi hatalara değinmeye gerek yok. Melih Altınok yukarıdakilerin gözüne girmek için bilgiden yoksun, tutarsız noktalara dayanarak yazısını kaleme alıyor. Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur." bölümüne dikkat çekerek, "Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Böylece Atatürk'ün kurduğu gazete diye sattıkları Cumhuriyet'in Şubat 2015- Eylül 2018 tarihleri arasında, kendi ifadeleriyle, "trol gazeteciliği yaptığını" itiraf edip imzalamış oldular. "Çocukluğumda evime giren yılların Cumhuriyet'ini firari FETÖ'cülere teslim edip bir trol gazetesi haline getirdiler" diye yakınırken haksız mıymışım, artık takdir sizin." görüşünü savundu.

"Siyaset Kulisi" köşesinde "Altınok, Cumhuriyet'e saldırdı, yandaşın akıl tutulması yalakalık" ara başlığının altında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Gazetemizin internet sitesinde geçen hafta sonu yer alan ve OdaTV’nin kaynak gösterildiği “ABD, Boğaziçi Üniversitesi’ne el koyabilir!” başlıklı haberin ardından Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok dünkü köşe yazısında gazetemizi hedef alan ifadelere yer veriyor. Altınok, Can Dündar dönemini referans göstererek “gazetenin ABD güdümünde” yayın yaptığını ileri sürüyor. Altınok’un yazısındaki maddi hatalara değinmeye gerek yok. Melih Altınok yukarıdakilerin gözüne girmek için bilgiden yoksun, tutarsız noktalara dayanarak yazısını kaleme alıyor.

Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur. Melih Altınok’un geçmişi ve birikimi Cumhuriyet’e saldırmaya yeterli değildir. Cumhuriyet’in terör örgütlerine karşı tavrı keskindir. Terör örgütleri FETÖ, PKK ile ilgili yayınları ortadadır. Cumhuriyet’i Amerikancılıkla suçlamak ise kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır!..

Gerek Altınok gerek gazetesi gerekse iktidar kanadı Amerikancı arıyorsa dönüp geriye bakmalı ve yaptıklarını sorgulamalı. Melih Altınok dünkü Cumhuriyet’i gördü mü? Böyle bir yazıyı kim yazabilir? Böyle bir antiemperyalist duruşu kim gösterebilir? Melih Altınok gazetemizin antiemperyalist çizgisini öğrenmek istiyorsa dün gazetemizde Olayların Ardındaki Gerçek sütununda “Stratejik Ortağa Stratejik Sorular” başlığıyla yayımlanan yazıyı baştan sona okumalıdır. Acaba bugün kaç gazete bu şekilde ABD yönetimine bu soruları yöneltebilir, ABD yönetimini bu derece stratejik olarak sıkıştırabilir!.."