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Sabah gazetesi Twitter paylaşımları nedeniyle dış haberler muhabirini işten attı!

Sabah, muhabirleri Enise Aşkın'ın paylaşımlarını "Ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı" olarak gördü!

06 Mart 2016 13:36

Ali Aslangül

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dış haberler muhabiri Enise Aşkın’ın işine son verdi.

Gazete, söz konusu paylaşımların “Ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı ve emniyet teşkilatını aşağılayıcı ifadeler” olduğunu iddia ederek, gazeteci Aşkın’ın iş hakkını tazminatsız olarak fesh etti.

Enise Aşkın T24’e yaptığı açıklamada, “iki buçuk yıldır Sabah gazetesinde çalıştığını, 4 Mart Cuma günü yönetim tarafından işine son verildiğinin tebliğ edildiğini" söyledi. Gazete yönetimi tarafından, işten çıkarılmasına dair hazırlanan tebligatı kabul ettiğini gösteren imza istendiğini belirten Aşkın, "Asılsız suçlamalardan dolayı imzalamayı reddettim, dava açacağım” dedi.

Aşkın, işten atılmasına gerekçe olarak gösterilen sosyal medya paylaşımlarında, Güneydoğu'daki operasyonlara ve basın özgürlüğüne yönelik baskılara tepki göstermişti.

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