Sabah gazetesi: Hükümet, soğan için 24 depoya baskın yaptı

Sabah gazetesi, ‘soğan fiyatlarının iki katına çıkması üzerine hükümetin harekete geçtiğini ve 24 depoya baskın yaptığını’ yazdı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent’in haberinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Bir hafta önce 2-2.5 liradan satılan soğan fiyatının bir anda 5 TL'ye çıkmasının ardından harekete geçen hükümet, spekülatörleri depoda kıstırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekipleri, ülkenin soğan üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren Ankara Polatlı'da depolara baskın düzenledi. Depolarda üreticilerin fiyatı artırmak için soğanı stok yaptığı tespit edildi. Depolarda 250 bin ton soğan olduğu belirtiliyor.”