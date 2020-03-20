Sabah gazetesi Hıncal Uluç'tan köşe komşusuna: Maskesi olmayanları, maske bulamayanları panikletme

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, hasta olmadığı halde maske takan köşe komşusu Mevlüt Tezel'i "Maskesi olmayanları, maske bulamayanları panikletme" sözleri ile tepki gösterdi.

Uluç, "Genç meslektaşım, kardeşim Mevlüt (Tezel) anlatıyor dün.. Büyükada'dan yola çıkmış.. Heybeli, Burgaz, Kadıköy üzerinden Beşiktaş'a gelmiş. İskeleden 10 dakika yürüyerek evine uğramış. Ordan da otobüsle gazeteye. 'Bütün bu yolculuk boyunca 3 maskeli kişi gördüm. Dördüncü de bendim' diyor.. Eee!.. Harika.. Kimselerde panik yok. Kimseler gereksiz, faydasız maskelere saldırmamış, fırsatçıları zengin etmemiş, yani. Ama Mevlüt tam tersini söylüyor." görüşünü savundu.

Uluç, "Maske taktığımı gören beni hasta sandı, uzaklaştı' diye yazmış. 'Oysa ben hem kendimi, hem başkalarını korumak için maske taktım' diyor. Yanlış... Maske ile kendini koruyamazsın. Çünkü o rastgele aldığın maske nefes aldığın havayı geçirdiğine göre içindeki virüs de geçirir." düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Mantıklı düşün!. Koronanın ilacı bulundu mu?. Onu öldüren ilaç.. Hayır.. O zaman virüsü aynen içeri, ağzına, burnuna geçiren maskenin koruyucu faydası ne, bir düşün. Düşün de yarın, hem bana, hem okuruna anlat, Mevlütcüm... Maske ne işe yarar? Hasta isen, öksürüp tıksırdığında virüs taşıyan tükrüğün 1-1.5 metre öteye fırlamasına engel olur. Önlemlerin biri niye "1- 1.5 metre mesafeli oturmak?." Maske sende varsa, virüsün o mesafeye tükrükle taşınmasını önlüyor o kadar.

Yani hasta değilsen takmanın faydası yok.

Yani seni maskeli görenler korkmakta haklı..

Haa!. Sen, kendini daha iyi hissetmene yol açıyorsa, maske tak. Ama takmayanlara kızma ve herkesi takmaya da teşvik edip, fırsatçılara bilmeden destek olma.. Maskesi olmayanları, maske bulamayanları panikletme...

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