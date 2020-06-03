Sabah gazetesi başyazarı: Amerika'ya acımak içimden gelmiyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolara ilişkin, "Amerika'ya acımak içimden gelmiyor" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "PKK/PYD'ye verilen desteğin sonuçları Amerika'yı yöneten beyinlerin sahipleri tarafından belki de hiç düşünülmezken, Türkiye'yi hedef alan bir başka terör örgütüne de adeta kucak açıldı. FETÖ diye bilinen terör örgütüne sığınma hakkı verildiği yetmezmiş gibi, bu örgütün planladığı 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne de Amerika'nın katkı verdiği söylentisi ayyuka çıktı." görüşünü savundu.

Barlas, "Bu arada ajan-papaz Bronson'un iadesi tartışmaları sürerken Trump'ın Türk ekonomisine dönük tehditleri ve dolar fiyatının yükselmesi de herhalde unutulacak bir olay değildir. Evet... Bütün bunlar hatırlanınca, Amerika'ya acımak içimden gelmiyor. Bu arada sokak eylemlerine FETÖ'nün adamlarının da katılmalarını gülerek izliyorum. Ancak başta da söylediğim gibi, bu ülke hem müttefikimiz hem dünya siyasetinde büyük ağırlığı var... Yani bu problemli dönemi dilerim kısa sürede ve çok derin hasar almadan aşarlar." ifadesini kullandı.

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