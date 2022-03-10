Sabah gazetesi: Avrupa'da doğalgaz 385, salatalık yüzde 482 zam gördü; domates yüzde 125 zamlandı

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş Avrupa'da fiyatların tırmanmasına sebep oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre doğalgazın 16 Şubat günü 69 euro olan megavat saat ücreti pazartesi günü yüzde 385.51 oranında zam ile 335 euroya dayandı. 6 ay önce 1,38 euroyla zirveyi gören mazotun fiyatı dün itibariyle 2,19 euroya yükseldi. 6 aydaki fiyat artışı yüzde 58,7 olurken, benzinin de litresi 2,5 euro oldu.

Salatalığın fiyatı ise Haziran 2021'den bu yana yüzde 482 artışla 1,69 euroya yükseldi. Yumurtaya ise yüzde 31 zam geldi. 10'lu paket yumurtanın Haziran 2021'de fiyatı 1,29 euroyken, 1,69 euroya çıktı.

Domates yüzde 125 arttı

Habere göre Avrupa'da raflardaki etiketler sürekli değişirken, geçen şubat ayında 1,12 euro olan domates, bu yıl yüzde 125 artışla 2,52 euroya çıktı. Ayçiçek yağında ise yüzde 28 artış yaşanırken litresi 1,39 euroya geldi. Ukrayna'dan gelen ayçiçek yağı teslimatındaki sorun sebebiyle yeni zamların gelebileceği ifade edildi.