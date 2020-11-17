Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Sanki hükûmet değişmişçesine ekopolitik hava yayanların derdi başka

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, “Sanki hükûmet değişmişçesine ekopolitik hava yayanların derdi başka” düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, “AK Parti'nin 18 yıldır öncülük ettiği değişim-dönüşüm dalgası konjonktürel değil, yapısal mücadelenin adıdır. Bugün yapılmak istenenler de bellidir... İç ve dış şartları gözeten, milletin sıcak talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenen, AK Parti'nin öteden beri hazırladığı stratejik reform hamlelerinin güncel önceliklere göre hızla gündeme alınması çabası vardır.” görüşünü savundu.