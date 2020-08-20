Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: S-400'lerin hangardan çıkarılması, ilk etapta sembolik mesajı ile başkentin çevresinde devreye alınması neden düşünülmesin?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "S-400'lerin hangardan çıkarılması, ilk etapta sembolik mesajı ile başkentin çevresinde devreye alınması neden düşünülmesin?" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Jeopolitik sahada öylesine baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor ki... Ülkeler hamle üstüne hamle yapıyor. Ve dünyanın binbir çıkarı gelip Türkiye'nin yakın coğrafyasında düğümleniyor. Hatta... Bir asır öncesinden kalan hesaplar bile yeniden görülüyor." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "NATO ülkesi Türkiye, NATO müttefiklerinden kaynaklanan ve milli bekasına yönelen problemlerle uğraşmanın çelişkisini de yaşıyor. Tam da bu nedenle... Türkiye'nin, ulusal güvenliği için tedarik ettiği alternatif kabiliyetleri belli ölçüde hareketlendirmeyi gündemine alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müderrisoğlu, "Örneğin S-400'lerin hangardan çıkarılması, ilk etapta sembolik mesajı ile başkentin çevresinde devreye alınması neden düşünülmesin ki? Ayaş ve Elmadağ'da seçilen noktalara bakılınca bunun mümkün olduğu da görülüyor!" ifadesini kullandı.

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