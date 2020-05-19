Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Ne 'Atatürk tacirleri' ile ne de sabit fikirli Atatürk karşıtları ile yolumuz kesişir!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kaleme aldığı yazıda, "Ne 'Atatürk tacirleri' ile ne de sabit fikirli Atatürk karşıtları ile yolumuz kesişir!" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Bizler için Mustafa Kemal Atatürk'ün taşıdığı 19 Mayıs meşalesinin ateşinde; tam bağımsızlık ruhu, anti emperyalizm bilinci, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeği ve millî devletin ta kendisi vardır. Aradan geçen 101 yıla ve onca yaşanmışlığa rağmen Mustafa Kemal'i eğip bükmenin, Atatürk sembolizmi üzerinden popülizm yapmanın maalesef bir sınırı yok. Atatürk, kurucu lider kimliği ile 'izm'lerin içine sıkıştırılamayacak kadar büyük. Kuruluş yıllarının zorlukları, Atatürk sonrasının millete dayatmaları bizlerin, tarihin doğru noktasında durmamıza engel değil. Cumhuriyetin kazanımları, kültür milliyetçiliğinin esasları, laiklik-laikçilik farkı, halkı önceleyen politikaların gerekliliği, yenilikçiliğin üstünlüğü, reformculuğun dinamizmi kimsenin tekelinde değil, olamaz da!" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Bu yüzden... Ne 'Atatürk tacirleri' ile ne de sabit fikirli Atatürk karşıtları ile yolumuz kesişir! Bizce, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır!' Atatürk ismini öne sürerek halk avcılığına soyunmak kolaydır. İronik biçimde O'nun görev tanımında bu gibilere yer yoktur. Devleti, bilhassa kimsesizlerin kimsesi yapabiliyorsanız, din, vicdan, ifade ve teşebbüs hürriyetini benimsiyorsanız, 1000 yıllık Anadolu geleneğini yaşıyor, yaşatıyorsanız, Milletin kendisi ve değerleri ile çatışma yaşamıyorsanız, çağın değişken ve kaotik şartlarına ayak uydurabiliyor, gerektiğinde karşı koyabiliyorsanız, fırsat eşitliğini savunuyor, iman ediyor, akıl ve bilimin çizgisinde çaba sarf ediyorsanız, insanların yaradılıştan gelen özelliklerini ülkenin şerefi sayıyorsanız, yerli ve milli sanayi için mücadele veriyorsanız, paranızı bol sıfırlardan ayıklayıp pasaportunuzla birlikte itibarlı hale getirmeye uğraşıyorsanız, toprak bütünlüğünüze yönelik tehditleri kendi imkân ve kabiliyetinizle bertaraf edebiliyorsanız, biliniz ki Atatürk ticareti yapanlardan ayrışıyor, Cumhuriyetin hakiki fertleri olarak yaşadığınız döneme damga vuruyorsunuz." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın