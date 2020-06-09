Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Maaş ödeyemeyen CHP’li belediyeler, hükümetin verdiği kısa çalışma ödeneğine sarıldı

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, 27 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyükşehir belediyelerinin CHP'li başkanlarının gözle görülür bir icraata imza atmadıklarını ve koltuğu oturur oturmaz binlerce işçiyi çıkarttıklarını belirterek, "çim döneminde belediyelerden işçi çıkarmayacaklarını söyleyen belediye başkanları çıkardıklarını işçilerin yerine daha yüksek ücretle eleman alarak şirketlerin bütçelerini sarstı. Proje üretemeyen bu belediyeler mali sıkıntıya düşerek işçilere ücret ödeyemez hale geldi." diye yazdı.

Okan Müderrisoğlu, CHP'li belediyelerin kısa çalışma ödeneğinden en fazla yararlanan belediyeler olduğuna işaret ederek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına "kısa çalışma ödeneği" başvurusunda bulunan CHP'li başkanlar şu ana kadar 51 bin 525 işçi için 127.2 milyon lira aldı. böylece CHP'li belediyeler çalışanlarına Kovid-19 şartlarında hükümetin sağladığı imkanlarla çalışanlarına ücret ödeyebildi." ifadelerini kullandı.

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