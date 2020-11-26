Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi:  Erdoğan’ın duruşunu ”Var mısınız, yok musunuz?" mesajı olarak okumak bile mümkün

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ve özellikli bir mücadele dönemine hazırlandığını belirterek, "Bu duruşu 'Var mısınız, yok musunuz?' mesajı olarak okumak bile mümkün." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Belli ki Cumhurbaşkanı Türkiye'nin son dönemde ödediği bedelleri göz ardı eden veya bağımsız politika uygulama kabiliyetini akamete uğratma potansiyeli taşıyan teklif ve projelere kapalı olarak yoluna devam edecek. Bu yeni süreci istişareyi esas alan, sivil toplumun istek ve ihtiyaçlarını gözeten, milletin bağrında hâlâ ateşi tüten hadiseleri asla ihmal etmeyen bir tutum olarak tanımlamak yanıltıcı olmaz." düşüncesini dile getirdi.

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