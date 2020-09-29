Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Eldeki veriler, 'yeni ekonomik gerçekliğe' işaret ediyor; alınan rasyonel kararların Türkiye'ye özgü ve esnek olması ön plana çıkıyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Eldeki veriler, 'yeni ekonomik gerçekliğe' işaret ediyor; alınan rasyonel kararların Türkiye'ye özgü ve esnek olması da ön plana çıkıyor" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Hayatta olduğu gibi ekonomide de her tercihin bir 'fırsat maliyeti' vardır. Türkiye, küresel ekonomide normların altüst olduğu, uluslararası ticarette korumacılığın arttığı, diplomasiye şans tanımak için bile önce askeri güç kullanımının zorunlu hale geldiği, pandemi şartları nedeniyle pek çok alanda ezberlerin bozulduğu zorlu bir süreci, zorlu bir coğrafyada yönetiyor. Bu kritik geçiş döneminde...

Bir yandan kısa vadeli ve yakıcı sorunların aşılması, diğer yandan da kamudan özel sektöre kadar her noktada orta-uzun vadeli bakış açısının yeniden yerleştirilmesi gerekiyor. Eldeki veriler, 'yeni ekonomik gerçekliğe' işaret ediyor. Yani, alınan rasyonel kararların Türkiye'ye özgü ve esnek olması da ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.

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