Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi: Berat Albayrak'ın çizdiği çerçeve gösteriyor ki, Türkiye ekonomisi doğru yolda

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, AKP döneminin en önemli kazanımlarından birinin ekonomi ve dış politikayı sınırlı bir elitin özel konusundan çıkartıp, halka mal etmesi olduğunu belirterek, "Dün Külliye'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiği "Türkiye Sigorta" ve "Türkiye Hayat Emeklilik" tanıtım toplantısında da vurgulandı. Mesele IMF'ye gidip gitmemek kadar, Cumhurbaşkanının deyişiyle milletin rızkını kaostan beslenenlere yedirip yedirmemekle de ilgili.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çizdiği çerçeve de gösteriyor ki Türkiye ekonomisi doğru yolda." diye yazdı.

Türkiye'nin küresel gelişmeleri belirleyen bölgesel güç olarak sivrildiğini iddia eden Okan Müderrisoğlu, süreklilik gerektiren, hassas çizgide ilerleyen, toplumsal huzura, siyasi ve ekonomik istikrarar doğrudan politikalar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

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