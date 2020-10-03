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Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi: Belirleyici olan "döviz kuruna bakanlar" ile "kur gerçeklerini görenler" arasındaki farktır

03 Ekim 2020 08:15

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Kur benim için önemli değil, oraya bakmıyorum" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Öncelikle belirtelim ki... Dışa açık bir ekonomide, kur seviyesi tabii ki önemlidir ve ciddiyetle ele alınır. Lakin belirleyici olan, "döviz kuruna bakanlar" ile "kur gerçeklerini görenler" arasındaki farktır. Hazine Bakanı, her gün sadece kura bakanlardan ayrıştığını, kuru ve arkasındaki dinamikleri görerek önlemler aldığını değişik vesilelerle anlatmakta." ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, Bakan Albayrak'ın "Dünyanın kaderinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Düşsek de kalkmasını bileceğiz.
Belli bedelleri de ödeyeceğiz. Türk milleti mücadeleyi, dimdik ayakta durmayı, saldırılara karşı kenetlenmeyi öğrendi. Şükürler olsun Türkiye'nin başında güçlü bir lider var. 2021 yılı Türkiye için önemli sınamaları aştığı, stratejik adımlarının neticelerini aldığı bir yıl olmaya aday!" sözlerini de köşesine taşıdı.

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