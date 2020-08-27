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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Bakan Albayrak'ın özgüveni pekişmiş, morali düzelmiş

27 Ağustos 2020 09:50

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, geçtiğimiz akşam NTV'de katıldığı yayından izlenimlerini yazdı. Müderissoğlu, "İlk gözlemim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi ile birlikte tabii ki özgüveni pekişmiş, morali düzelmiş, sistematik saldırılara karşı direnci iyice artmış." düşüncesini dile getirdi. 

Müderrisoğlu, "İkinci tespitim... Sosyal ağlara sıkışan dedikodulara, sağın solun ne dediğine takılmadan kararlılıkla yoluna devam edecek. Ve üçüncüsü... Ekonomiyi, piyasayı merkezde tutan ama devletin yön göstericiliğini önceleyen çizgide yerli, milli ve rekabetçi kimlik üzerinden dönüştürmek için var gücüyle çalışacak." ifadesini kullandı. 

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