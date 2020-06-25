Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Bahçeli'nin mesajları her zaman sonuç üretmeye açık nitelik taşır; 'Mümtaz'er Türköne' çıkışını dikkatle not etmek gerek

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Mümtazer Türköne çıkışı' da dikkate değer bir başka başlık. Devlet Bey'in açık veya örtülü anlam yüklü mesajları her zaman sonuç üretmeye açık nitelik taşır." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "PKK ve FETÖ mensupları için lehte sonuç doğuran muhtelif yargı kararları ortada iken çekirdekten FETÖ'cü olmadığı ileri sürülen ama tarihin kritik dönüm noktasında FETÖ'cülerle ortak paydada buluşan bir isim için 'siyasi vefa duygusu' ile beyanda bulunulmasını dikkatle not etmek gerek." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık 4 yıldır (3 yıl 11 ay) cezaevinde bulunan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne için sürpriz bir çıkış yaptı. Ülkücü gelenek içinde yollarının uzun süre önce ayrıldığı Türköne'nin "aleyhinde pek çok yazısı ve beyanatı olduğunu" da vurgulayan Bahçeli "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" dedi.

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