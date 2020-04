Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: AK Parti içinde 'siyasi detoks' formülü de uygulanmalı

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, AKP içinde 'siyasi detoks' formülünün uygulanması gerektiğini belirtti. Müderrisoğlu, "Bilhassa siyasi kademe ilerlemesi almış isimlerin; gençleri, teşkilatları motive etmesi, deyim yerindeyse bir tür bıkkınlık görüntüsü ile heveslerini kırmaktan kaçınmaları gerekiyor." önerisinde bulundu.

Müderrisoğlu, "Erdoğan'a tepkisellik içinde yaklaşan, sitem eden, beklentisini yansıtan veya küsenler var ise işte onların tamamına yakını sadece Erdoğan'ın sürükleyici gücü sayesinde politik açıdan varlığını sürdürebiliyor. Gerçekçi olmak gerekirse... Erdoğan'ın, bu dava etrafında topladığı isimlerin çoğu, AK Parti'nin kuruluşu öncesinde devlet makamlarını hayal bile edemezlerdi. Evet emek verdiler, çaba sarf ettiler. Ama Erdoğan markasıyla birlikte belediye başkanı, milletvekili, bakan yardımcısı, bakan, başbakan, meclis başkanı oldular. Dünyayı gördüler, kendilerini geliştirdiler. Haliyle tecrübe de kazandılar. Ve bu birikimden yararlanılması arzusundalar. Buraya kadar anlayışla karşılanabilecek insani refleksler söz konusu." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, Parti kadroları bir yandan yenilenirken diğer yandan kıdemli isimlerin onore edilmesi her an mükemmel bir dengede gerçekleşmeyebiliyor. Tam da bu gerekçe ile AK Parti'de, bünyesel check up yapılması, bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geliyor." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında şunları kaydetti:

Bu gözle meseleye yaklaştığımızda...

Bilhassa siyasi kademe ilerlemesi almış isimlerin; gençleri, teşkilatları motive etmesi, deyim yerindeyse bir tür bıkkınlık görüntüsü ile heveslerini kırmaktan kaçınmaları gerekiyor.

Tekrar ediyorum...

Yılların gayretine saygı, hatıraya hürmet, deneyimden istifadeye amenna. Bu vesile ile daha fazla kanal açılmalı, mümkünse Cumhurbaşkanı nabzı daha yakından hissetmeli, buna eyvallah.

Ancak...

AK Parti içinde "siyasi detoks" formülü de uygulanmalı. Bilhassa bireysel bazda yapılacak iç muhasebe ile siyasi toksinlerden arınma fırsatı kullanılmalı.

Veya...

"Siyasi karantina" seçeneği de gündeme alınarak, ortamın enfekte edilmesi önlenmeli!

