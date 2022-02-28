Sabah gazetesi: Akaryakıta indirim geliyor; bu geceden itibaren geçerli olacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından petrol fiyatlarının yükselişi akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi de beraberinde getirdi. Bu durumun güncel benzin fiyatları üzerinde etkisi 1,5 liranın üzerinde zam olurken; Sabah gazetesinin enerji piyasalarından edindiği bilgiye göre akaryakıtta indirimi haberi geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek. Motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı da ÖTV'ye gidecek.

Halk TV'ye konuşan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş da benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti.

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