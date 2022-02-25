Benzin ve motorine zam

Rusya'nın Ukrayna'ya işgale başlamasının ardından artan petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıta zam geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 1,61; motorinde ise 1,51 TL zam uygulanacak.

Gelen zamla birlikte Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.