Sabah gazetesi yazarı Uluç: Galatasaraylı olmamak ne güzelmiş, Alanya golleri atarken içimde öyle bir sevinç patlaması oldu ki...

Galatasaray taraftarlığını geçtiğimiz hafta bıraktığını açıklayan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Galatasaraylı olmamak ne güzelmiş.. Son yıllarda ilk defa bir Galatasaray maçında mutlu hissettim kendimi.. Alanya golleri atarken içimde öyle bir sevinç patlaması oldu ki, havaya zıplamamak için kendimi zor tuttum. Üçleyip bitirseler hele havalara uçacaktım." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Sabah yazarı Hıncal Uluç: Ben artık Galatasaraylı değilim

Uluç, "Terim'in kafasında, hâlâ onu yok eden Türk futbolcu düşmanlığı ve Belhanda aşkı var. Keçi inadından beter bir kin ve aşk takıntısı bitmiyor bir türlü. Güya satışa çıkardığı ama bir türlü alıcı bulamadığı (Yerseniz) Belhanda'sını, transferin kapanmasının ertesi günü, anında ilk 11'e koydu ama herif gene ruhsuz, gene bencil oynadı ya. Üç gün sonra gene ilk 11'e koysa, ikisi de ıslıklanacak..

8 kişilik rotasyonu o zaman yaptı ki "İkinci takımı sürdü sahaya.. Bak 'Belhanda da ikinci takımda' desinler ve bu defa yesinlerdi hesabı.. Sırf Belhanda'yı ilk 11'de çıkarmak için sekiz kişi değiştirdi" görüşünü savundu.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Düşünün o sekiz kişi içinde, Galatasaray tarihinin "Onur" adamlarından, lider ve kaptan (İki yıldır bu takımın lideri de kaptanı da yok, üstelik) Selçuk yok..

Oyuna soktuğu 3 kişi arasında bile yok.

Çünkü Selçuk kini, öfkesi, nefreti sürüyor..

Selçuk'u öldürmek için iki yıldır her şeyi yapan Fatih, Belhanda'yı "İlle de kazanmak" için çırpındıkça çırpınıyor Levent..

Çırpındıkça da, Belhanda ile birlikte batıyor.. Galatasaray da durmadan su alıyor tabii..

Ayın 11'inde mahkemenin "Yürütmeyi durdurma" kararı ile hala o koltukta oturan "İbra edilmemiş Başkan" Mustafa Cengiz'in duruşması var.

Bu duruşma sonunda seçim kararı alacak ve çekip arabasını gidecek. Gideceğini bildiği için seçimden ödü patlıyor zaten..

Mustafa gider.. Bu keçi inadı yüzünden kendisini batıran Fatih de Belhanda'sını alır gider.. O zaman Galatasaray için bir umut kapısı açılır. O zaman tünelin ucunda ışık görünür.

11 Şubat'ta adil bir mahkeme, Galatasaray'ı kurtaracak inşallah, Levent!.

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