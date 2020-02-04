Sabah yazarı Hıncal Uluç: Ben artık Galatasaraylı değilim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü yazısında 'Galatasaraylılığını' askıya aldığını açıkladı. Uluç, "İşte dosta düşmana ilan ediyorum. Bu Mustafa, Başkan, bu Belhanda, Galatasaray formasında kaldıkça benim içimden Galatasaray'ı tutmak gelmez. Kesin. Bu ikisi yüzünden her maçlarını kaybetsinler istediğim takımı nasıl tutarım ki!.." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Peki artık yüzlerine dahi tahammül edemediğim bu ikisinin çekip gittiği, ya da yollandıkları gün ne mi olur?. Bilemem... Hislerim belli eder o gün, gene her şeyi!.. Bugün öyle soğuk, öyle öfke, öyle nefret doluyum ki.. Beni Galatasaray'ımdan nefret ettirenlere nefret doluyum!. Bağışlasın dostlar, 80 yaşındaki ihtiyarın, neler görmüş, neler geçirmiş, acısı, tatlısı ile ne unutulmaz Galatasaray günleri yaşamış ihtiyarın duygusallığını" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın