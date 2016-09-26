Sabah: Fuat Avni'yi ABD'de bulduk

Kamuoyunda ‘Fuat Avni' olarak bilinen Twitter hesabının gerçek yöneticisinin ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş olduğu iddia edildi. Vatandaş'ın Gülen'in 'Altın Çocuğu' olduğu da iddia edildi.

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberi şöyle:

Türkiye'de çeşitli dava ve soruşturmalardan haklarında yakalama kararı bulunan ve bir kısmı kırmızı bülten muadili difüzyonla aranan ve FETÖ yöneticiliğinden, 15 Temmuz darbe girişimini organize etmekten, Balyoz, Tevhid Selam, Tahşiye kumpaslarından ve Fuat Avni hesabını yönetmekten aradığı örgüt yöneticileri görüntülendi.

Örgüt yöneticilerinden biri Fuat Avni hesabının lideri de olan Aydoğan Vatandaş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı dosyada FETÖ'nün illegal istihbarat havuzunda toplanan bilgileri Fuat Avni hesabından paylaşan lider isim olarak geçen Aydoğan Vatandaş, bu hesaptan attığı tweetlerle 15 Temmuz'un altyapısını hazırlamıştı.

2006'dan beri ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş, FETÖ'nün medya ayağının en etkili isimlerinden biri. Vatandaş, şu anda yalnızca ABD'nin değil, dünyanın en büyük haber sitelerinden biri olan The Huffington Post'ta örgüt propagandası içeren, Türkiye aleyhine makaleler yazıyor.

Vatandaş'ın, ABD'de Reza Zarrab'la ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara'nın ofisini sık sık ziyaret ettiği de belirtiliyor. Aydoğan Vatandaş, Ergenekon Terör Örgütü adını ilk defa 1996'da kullanan kişi... Vatandaş, FETÖ'nün 'çatı din projesi'ne zemin hazırlamaya çalışan isimlerden biri olarak biliniyor. Vatandaş, ezoterik tarikatları model alan FETÖ'nün, ezoterizm üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlerinden biri.

"Fuat Avni bilgisini FBI paylaştı"



Aydoğan Vatandaş, savcılıkça hazırlanan dosyada Fuat Avni'nin başı olarak gösteriliyor. 'FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe sürecinden sonra propaganda amacıyla açtığı Fuat Avni hesabını yöneten kişinin Aydoğan Vatandaş olduğu bilgisini, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Türk makamlarına verdi. Hesabı ilk kuran ve deşifre olan Haberdar sitesinin yayın yönetmeni Said Sefa'dan sonra Fuat Avni hesabını Aydoğan Vatandaş yönetmeye başlamıştı. Vatandaş'ın, Fuat Avni hesabının gizli lideri olduğu Türkiye'ye geldiğinde bu hesabı kullanması üzerine ortaya çıktı.





"Türkiye'ye 2 yılda 7 kez geldi"



Vatandaş, 2014-2015'te Türkiye'ye toplam 7 kez giriş-çıkış yaptığı tarihlerde yakayı ele verdi. Aydoğan Vatandaş'ın Twitter'da @fuatavni @fuatavnifuat @fuat avni_f @fuataliavni kullanıcı adlı hesapları yönettiği, Türkiye'deyken doruk.net iletişim tarafından sunulan 'WiSpotter' isimli platform üzerinden Twitter erişimi sağladığı belirlendi..

"Gülen'in altın çocuğu"



Aydoğan Vatandaş, 1988'de Deniz Lisesi'nden mezun oldu. 1995'te Deniz Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra aynı yıl Aksiyon dergisinde gazeteciliğe başladı. FETÖ'nün özel olarak yetiştirdiği Vatandaş, 2009-2011 arasında The New School'da medya alanında yüksek lisans, Pensilvanya'daki Alvernia Üniversitesi'nde doktora yaptı. Aynı zamanda Today's Zaman gazetesinde çalıştı. Vatandaş'ın ABD'de belli periyotlarla örgüt lideri Gülen'le toplantı yaptığı belirtiliyor..

Vatandaş'ın geçen yıl, İngilizce ve İspanyolca basılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine 'Hungry For Power' (İktidar Hırsı-Güç Zehirlenmesi: Erdoğan'ın Cadı Avı ve Devlet) isimli kitabı yayımlandı. 2013'te New York Soho bölgesindeki Babylon'da Brezilyalı Camila Oliveira ile evlenen ve New Jersey'nin Clifton bölgesinde ikamet eden Vatandaş, burada FETÖ'nün kent imamı ve örgüt imamlarıyla buluşuyor..