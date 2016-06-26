Sabah: FETÖ'nün para kaynağı TUSKON'un Başkanı yurt dışına kaçtı

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen cemaatine yakın işveren derneği TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in yurt dışına 'kaçtığını' öne sürdü. Haberde, "FETÖ’nün finansörlerine yönelik dün başlatılan operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan TUSKON Başkanı Meral’in yurtdışına kaçtığı öğrenildi" dendi.

Sabah gazetesinin bugünkü (26 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) finans kaynaklarına yönelik olarak İstanbul merkezli 4 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY'nin para kaynağı olan işadamı örgütü TUSKON'un Başkanı Rızanur Meral'in de yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı olan 54 şüpheliden 40'ı ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında MARİFED Başkanı İbrahim Halil Avcı, FİADER Başkanı Çetin Ekincioğlu ve Uğur Kolejleri Kurucu Vekili Çağrı Koçak da var. Gözaltı kararı olan TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında olduğu 6 şüphelinin yurtdışına kaçtığı belirtildi. Gözaltı listesinde, FİADER Genel Sekreteri Özgür Koç, işadamı Selim Nakipoğlu ve örgütte 'Abla' adı verilen 6 bayan sorumlu da bulunuyor. Polis, diğer 8 şüpheliyi ise arıyor. Şüpheliler, 'Terör örgütüne üye olma ve örgüte yardımda bulunma', 'Terörün finansmanına dair kanuna muhalefet', 'Yardım toplama kanununa muhalefet' ve 'Tehdit, yağma ve silahla adam yaralama'yla suçlanıyor.



Operasyon süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca MASAK raporu doğrultusunda Paralel Yapı için himmet toplayan işadamlarıyla ilgili 9 ay süren bir çalışmayla başladı. Soruşturma geçen 19 Şubat'ta gerçekleşen kasığından ve bacaklarından vurularak cezalandırılan himmet toplayıcısının şikayetiyle hız kazandı. Dün de elde edilen bilgi ve belgelerin ardından soruşturma, operasyona dönüştü. İstanbul Emniyeti'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul, Konya, Muğla Fethiye ve Kayseri'de dün eş zamanlı operasyon yaptı. 25 adres, 2 ofis ve 1 şirkette arama yapılarak şüpheliler tutuklandı.



Örgüt adına iş adamlarından himmet toplayan iş adamı Volkan Ş. topladığı 1 milyon TL'yi himmetine geçirmekle suçlandı. Lüks aracına Mahmut Y. tarafından el konulan Volkan Ş. parayı ödemesi konusunda tehdit edildi. Florya'da kolej sahibi Çağrı K. işadamını okula davet etti ve yanında çete lideri Erdoğan D. ile birlikte parayı ödemesi için tehdit etti. Para ödenmeyince Volkan Ş., Erdoğan'ın adamları tarafından Mahmut Y.'nin işyerine götürülerek baldırından ve karın boşluğundan vuruldu.

Himmet ödeyemeyen bir işadamı, Esenyurt'ta tapu dairesine götürüldü. Zor kullanılarak 950 bin liralık dükkanı "himmet" adı altında elinden alındı. Örgüte devredildi.

Bankalararası istihbarat derneğinde yapılanmaya çalışıldı. Rakip şirket ve firmalar hakkındaki bilgileri örgüte sızdırarak örgüt firmalarına avantaj sağlandı. Bu şüpheliler, bir himmet toplayıcısını örgüt bölge imamının emriyle ayak ve kasıklarından vurdu