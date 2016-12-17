Sabah: FETÖ'nün ABD kasası ortaya çıktı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, darbe girişimini planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaatle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İnelsan İnşaat ve İlsar Otomotiv’in 15 Temmuz’dan sonra bütün mallarını satarak ABD’ye para transferi yaptığını tespit etti. Gazete "Paraların gittiği adres ise FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Yaromir Steiner" iddiasında bulundu.

Sabah gazetesinden İbrahim Acar'ın haberi şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasası ABD'den çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şirketin mallarını 15 Temmuz'dan sonra satarak tüm parayı ABD'deki bir adrese gönderdiğini hesap hareketlerinden tespit etti. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, Sakarya'da kurulu İnelsan İnşaat ve İlsar Otomotiv, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra tüm mallarını sattı.

Para ABD'ye gitti

Satış parasının ABD'nin Ohio eyaletinde faaliyet gösteren sahibinin Jack J. Gravelle olduğu belirtilen Grenway Investment ve Goras Liberty isimli firmalara aktarıldığı belirlendi. ABD'li iki şirketin lojistik merkezleri, okul kampusları ve gayrimenkul yatırımı alanlarında faaliyet gösterdiği öğrenildi. Bu iki şirketin beyan ettikleri işyeri adresleriyle ilgili yapılan incelemede ise Türkiye'de tanınan bir ismin izine rastlandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'li şirketlerin ortağının Yaromir Steiner olduğunu tespit etti. Goras Investment'ın adresinde Goras Capital'in faaliyet gösterdiği, yapılan araştırmada ise bu şirketin beyan ettiği adreste halen Steiner&Associates'in bulunduğu belirlendi. Bu şirkete de Steiner'ın ortak olduğu tespit edildi. Söz konusu isimlerle ilgili olarak ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) bilgi istendi. Ancak FBI "Yeterli delil yok" diyerek işbirliğini reddetti.

Kim bu Steiner?

Ermeni bir anne ve Yahudi bir babadan olan, İstanbul'da doğup büyüyen Steiner, Ohio'da kurulan ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in de onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nın hemen hemen her toplantısına katılan bir isim. Hatta 2013'te yapılan bir toplantıda "Konuşmamı Fetullah Gülen'e ayırmak istiyorum. Çünkü o bütün bu güzel faaliyetlerin yapılmasının en büyük teşvikçisidir. Kendisi barışa ve insanlığa hizmet eden en önemli insanlardan birisidir" demişti.

Adil Öksüz'e villa satan şirket

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'ye para transferi yapan ve firari İnelsan İnşaat'ın ortakları Nizamettin Binici ve Zeki Büyülü hakkında yakalama emri ve kırmızı bülten çıkardı. Yetkililer, İnelsan Mühendislik İnşaat şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi tutuklu Nurcan Levent'in, TUSKON'a bağlı Sakarya Genç İşadamları Derneği (SAGİAD) operasyonu sonrası İnelsan'da bilgisayar harddisklerinin değiştirildiğini söylediğini belirtti. Yetkililer, bu nedenle para transferinin toplam miktarını tespit edilemediklerini, ancak hesap hareketlerinden 10 milyon dolarlık kısmın bulunduğunu belirtti. Tutuklu şüpheli Nurcan Levent'in ifadesine göre TSK imamı firari şüpheli Adil Öksüz'ün de İnelsan'dan villa aldığı da ortaya çıktı.

Milyar dolarlık emlak projeleri yapıyor

Steiner &Associates'in resmi internet sitesine göre şirketin milyarlarca dolarlık konut ve AVM projeleri bulunuyor. Bunlar arasında Easton Town Center, Easton Gateway, Liberty Center, The Oaks, Lake Nona, Bayshore, The Greene, Zona Rosa, Legacy Villages, Gateway University District gibi projeler var.