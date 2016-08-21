Sabah: FETÖ'cüler darbe girişimi öncesi bir hafta boyunca Ankara Çukurambar'daki evde buluştular

Sabah gazetesi, 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu söylenen firari ilahiyatçı Adil Öksüz'ün Ankara Çukurambar'daki lüks bir sitenin 4 numaralı dairesinde toplantılara katıldığını iddia etti.

Darbe girişiminden bir hafta önce her akşam 3 saat süren toplantılar düzenlendiğinin öne sürüldüğü haberde, "Darbecilerin, delil bırakmamak için toplantılara katılanların binaya giriş çıkışlarını görüntüleyen kameraları söktükleri de ortaya çıktı" ifadeleri yer aldı.

Sabah'ın haberi şöyle:

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de yürütülen soruşturmada tutuklanan bir general "gizli tanık" olmuş ve darbe öncesi Ankara'da belirttiği iki ayrı adreste bir hafta boyunca toplantı yaptıklarını itiraf etmişti. Açık adreslerini bilmediği bu evleri izin verilmesi halinde göstereceğini ifadede eden darbeci için 7 Ağustos'ta İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nden karar alındı. Ertesi gün cezaevinden çıkarılan cuntacı, refakatçi polisler eşliğinde tarifeli uçakla sabah saat 06.30'da İzmir'den Ankara'ya getirildi.

Polis tutanağına yansıyan işlemler doğrultusunda "gizli tanık" önce Çayyolu'nda bulunan villayı gösterdi. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan ve darbecilerin toplantılarına ev sahipliği yapan villada "Empati Danışmanlık" adlı firmanın izine rastlandı. Ancak bu firmanın sahiplerinin bir süre önce Kızılay'a adresi belirlenemeyen bir noktaya taşındığı ortaya çıktı.

Polis camı kırıp içeri girdi

İlk adresteki işlemlerin ardından "gizli tanık" bu kez geçmişte FETÖ'nün "Kozmik Oda" kumpasıyla gündeme gelen Çukurambar semtine getirildi. Darbeci general saat 12.30'da Kızılırmak Mahallesi'nde lüks site içinde Çınar Apartmanı'nın 2. katındaki 4 numaralı daireyi gösterdi. Darbecilerle burada toplandıklarını bir kez daha ifade etti. Polis inceleme için dış kapısı kilitli olan daireye giremeyince söz konusu adrese itfaiye çağırıldı. İtfaiye merdiveniyle dış taraftan salonun camından içeri girildi. Ardından çilingir marifetiyle dış kapı açıldı. Evde inceleme yapılarak parmak izi örnekleri alındı. 160 metrekare genişliğindeki evde karı- koca eğitimci bir çiftin 2 çocuklarıyla birlikte yaşadıkları belirlendi.

"3'er saatlik toplantılar..."

Bina sahipleri de "gizli tanığın" ifadelerini doğrulayan sözler sarf etti. Sakinler, söz konusu adrese 15 Temmuz darbe girişiminden 1 hafta önce akşam saat 20.00 ile 23.00 arasında orta yaş üzeri kişilerin gelip gittiğini ifade etti. Bu süre zarfında ev sahibinin kendi kullandığı 06 FG plakalı otomobili yerine, sürekli değişik araçlarla eve gelip gittiği ancak bu araçları da evin uzağına park ettiği, yine komşularca dile getirildi. Ayrıca ev sahibinin darbe girişiminden sonra çevresindekilere yurtdışına gitmek istediğini ifade ettiği de öğrenildi.

Kamera kayıt cihazlarını söktüler

Lüks evin FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan A.Ö. tarafından 1 yıl önce, aylık 2 bin 400 TL'den kiralandığı saptandı. Eşi de kendisi gibi FETÖ'ye bağlı Atlantik Eğitim Kurumları'nda öğretmen olan A.Ö.'nün, darbe girişiminin başarısız olması üzerine Adil Öksüz'ün deşifre olmaması için harekete geçtiği tespit edildi. A.Ö.'nün 24 Temmuz günü toplantılara katılanları görüntüleyen binanın kamera kayıt cihazını söktüğü ortaya çıktı. Aracına çarpıldığını, kamera görüntülerine ihtiyacı olduğunu öne süren A.Ö., kayıt cihazının bulunduğu odanın anahtarını istedi. Bir süre sonra, panodan kayıt cihazının söküldüğü ve A.Ö.'nün de kayıplara karıştığı anlaşıldı. Şüpheli eşyalarını ise taşınma bahanesi ile akrabalarının kamyona yükleyip götürdü.