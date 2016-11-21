Sabah: FETÖ'cü bilişim şirketleri Genelkurmay dahil birçok stratejik kurumun bilgilerini ele geçirdi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, bilişim sektöründen FETÖ'cü 11 şirketin Genelkurmay’dan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na Emniyet’ten Havelsan’a kadar pek çok stratejik kurumun bilgilerini ele geçirdiğini iddia etti. Gazetenin iddiasına göre, 'FETÖ' bu gizli bilgileri yabancı ülkelerde servis etti.

Sabah gazetesinde yer alan, istihbarat raporuna dayandırılan haber şöyle:

FETÖ'cü bilişim şirketlerinin devlet kurumları ve özel sektördeki şirketleri nasıl teknik ablukaya aldığını gözler önüne seren istihbarat raporuna ulaştı. Darbe girişimi sonrası ortakları yurtdışına kaçan FETÖ'cü bilişim şirketleriyle ilgili çok önemli bilgiler yer alan rapora göre, Genelkurmay'dan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB), Emniyet'ten Havelsan'a kadar pek çok stratejik kurumun mahrem bilgileri bu bilişim şirketleri üzerinden FETÖ'nün eline geçti.

Kozmik merkez Ender SYS bilişim

Tarihin en büyük teknik casusluğunun detaylarıyla anlatıldığı rapora göre FETÖ, hem devletin belleğini yok etti, hem de mahrem bilgileri yabancı istihbarat teşkilatlarına servis etti. SABAH Özel İstihbarat'ın ulaştığı 93 sayfalık raporda adı geçen şirketlerden Endersys Bilişim, FETÖ'nün kozmik teknik istihbarat faaliyetlerinin merkezi konumunda. Endersys, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖSYM, Sosyal Güvenlik Kurumu, TİB, Türksat ve üniversiteler gibi önemli kurumlara iş yaptı. Ayrıca TÜBİTAK, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Roketsan ve Havelsan'la da çalıştı. Bu kurumlara Linux işletim sistemleri entegrasyonu, siber güvenlik, veri loglama, toplu SMS, bilgisayar ağı yönetimi gibi stratejik hizmetler verdi. Ve bütün faaliyetleri FETÖ'nün TÜBİTAK'ta etkin olduğu dönemde, bu kurumun desteğiyle gerçekleştirdi.

TİB opeasyon üssü haline geldi

Bilişim güvenliğini sağlamakla görevli firmaların yaptığı tüm bu yazılımlar, izlemedinleme faaliyetleri için kullanıldı. Böylece devletin tüm teknik hafızası FETÖ'cülerin kontrolüne geçti. Ülke güvenliğini sağlamak amacıyla teknik istihbarat faaliyetleri yürütmek üzere kurulan TİB; FETÖ'nün, devletin gizli bilgilerini çaldığı ve kişilerin özel hayatına girdiği bir 'operasyon üssü'ne dönüştürüldü. Yaklaşık 2 milyar saatlik dinleme kaydını arşivleyecek hafızaya sahip TİB'de 130 milyon saatlik ses datası kayboldu. TİB, bu nedenle 15 Ağustos'ta resmen kapatıldı.

İnternet görüşmelerine takip

FETÖ'cü Endersys, TİB tarafından bir dönem kullanılan Voitap adlı özel dinleme yazılımını üretti ve TİB üzerinden Türkiye'de hedeflediği internet görüşmelerini izleyip dinledi. Voitap, Endersys'in ortaklarından olan Murat Balaban'ın geliştirdiği bir yazılım. Voitap'ın özelliği, internet üzerinden yapılan konuşmaları dinleyip kaydedebilmesi.

Elektronik casusluk yaptılar

Voitap, 2007-2014 arasında TİB tarafından kullanıldı. Bu da FETÖ'nün TİB gibi dinleme üssü olan bir devlet kurumu üzerinden o tarihlerde internetteki telefon trafiğini kontrol ettiği anlamına geliyor. Voitap programında hedeflenen hatlar IP bazlı olarak dinlenerek kayıt altına alınıyor. Bu yazılımla yurtiçi ve dışında yapılan görüşmeler kaydedilebiliyor. Endersys'nin asıl amacı ise, kendi teknik takip sistemlerini hedef kurum ve firmalara kurup buralardan veri toplamaktı.

FETÖ sempatizanı Sistihbarat uzmanı

MİT'in bir raporunda Voitap'ı geliştiren Murat Balaban'ın Gülen sempatizanı olduğu belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Balaban, yazılım mühendisliği ve teknik istihbarat konusunda uzman bir isim. Aynı raporda böcek davası sanığı FETÖ'cü Hasan Palaz, Barış Şimşek, İsmail Yenigül, İsmail Kokuroğlu, Sadettin Özkan, Erdal Çoban ve Ömer Faruk Şen de FETÖ'nün bilişim uzmanları olarak nitelendiriliyor. Raporda ayrıca Hasan Palaz'la iltisaklı olan FETÖ'cü bilişim şirketi Martin Telekom'un internet ve uydu üzerinden izleme-dinleme yaptığı ve Eskişehir merkezli Ülkem bilişim firmasının da FETÖ lehine teknik casusluk faaliyetleri yürüttüğü kaydediliyor.

İşte raporda adı geçen o şirketler

Rapor da adı geçen şirketler şunlar: İsim Tescil Bilişim AŞ, İsim Tescil İnternet Teknolojileri AŞ, Fins Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, BS Bilgi Teknolojileri AŞ, Ölçü Bilişim Limited Şirketi, Empatel Telekom Hizmetleri Sanayi ve Limited Şirketi, Omtinel Telekomünikasyon Limited Şirketi, Endersys Bilişim Anonim Şirketi, Inforcept İletişim Teknolojileri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vizyon Arge Teknoloji Anonim Şirketi, Inceptra Yazılım AŞ.