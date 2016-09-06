Sabah: FETÖ üyelerinin cezaevlerinde yeniden organize olabileceği değerlendiriliyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan 'FETÖ' soruşturmaları sonrası Gülen cemaatinin olası planlarına ilişkin hükümet kanadında konuşulanları yazdı. "FETÖ üyelerinin cezaevlerinde yeniden organize olabileceği değerlendiriliyor" diyen Müderrisoğlu, "Kritik isimlerin bilgi ve ifade vermediği, sıradan memur gibi hareket ettiği anlatılıyor. Böylece, örgütün 5 yıl içinde yenilenme ve toparlanmayı hedeflediğine işaret ediliyor" ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu'nun Sabah'ta "FETÖ’nün olası eylemleri ve Türkiye’nin yönü" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Bugünlerde Ankara'da en fazla kafa yorulan konuların başında FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki olası hamleleri ve zamanlaması geliyor.

Esasen FETÖ'nün devletteki orta katman bürokratik yöneticilerinin büyük ölçüde deşifre ve tasfiye edildiği belirtiliyor. Mali kaynaklarının kurutulmakta olduğu, uluslararası arenada da kısmen farkındalık meydana getirildiği düşünülüyor.

Tabii, örgütü olduğundan büyük göstermemek ve örgüt liderinin ABD'den iadesi noktasında da stratejik hareket etmek gerekiyor.

Amerikan derin devletinin FETÖ'nün kurucusu ve yöneticisi Gülen'i iade etme pazarlıkları sırasında, küresel sistemde yedekten getirip, oyuna süreceği yeni oyuncuyu belirlemek için taktik hamleler yapabileceği varsayılıyor. Tabii bu vesile ile şu hususu da hatırlatmakta fayda var.

"Türkiye posta koydu, ABD Gülen'i iade etti", "Washington, Ankara'nınbaskısı karşısında pes etti" tarzı algılar, iade için atılabilecek ileri adımlarıgeciktirebilir. Yani... Süper güç olarak ABD, Ankara'nın racon kesmesine tahammül edemeyebilir. Buna karşın, darbede parmak izi bulunan ABD, Türkiye'de yerleşen Amerikan karşıtlığının yeni dünya düzeninde yeni işbirlikleri arayışının da farkında. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, Türkiye temasları sırasında bilhassa vurguladığı, "Türkiye'nin, ABD'den daha iyi dostu yok" ifadesini, "Konjonktürel,bölgesel yeni ittifaklara fazla bel bağlamayın; yarın, yine bize ihtiyacınız olur. ABD'yi, bir başka devletle ikame etmeye çalışmayın" mesajı olarak da okumak mümkün! *** Sonbahara girerken, ekonominin dengeleri, kredibilitesi ve ekonomiye yönelebilecek atakların niteliği de önem kazanıyor. Ekonominin görünümünü, terörle mücadele ve bölgesel askeri gelişmelerin de etkileyeceği muhakkak. İşte bu nedenle... OHAL kararnameleri ile büyük darbe yiyen FETÖ'nün muhtemel karşı hamlelerini iyi analiz etmek gerekiyor. Örneğin, örgütün, profesyonel ekipleri vasıtasıyla suikast türü eylemlere yönelmesi veya mutlak bağlılıkla hareket eden yaklaşık 200 bin kişilik tabanını sokak hareketleri ve sivil itaatsizlik tarzı eylemlere azmettirmesi öngörüler dahilinde. Veya... FETÖ üyelerinin cezaevlerinde yeniden organize olabileceği değerlendiriliyor. Kritik isimlerin bilgi ve ifade vermediği, sıradan memur gibi hareket ettiği anlatılıyor. Böylece, örgütün 5 yıl içinde yenilenme ve toparlanmayı hedeflediğine işaret ediliyor.

Son olarak...

Örgüt üyelerinde çıkan 1 dolarların, statü veya şifre bilgisini içerdiği noktasında somut bulgulara ulaşılamadığı söyleniyor. Buna karşın, 1 dolarların örgüt lideri tarafından, üyelerine bir paye ve sözde ruhani gücün yansımasının simgesi gibi verildiği aktarılıyor.

Netice olarak...

FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleri ile mücadele en kritik eşikte... Bu eşiğin aşılması Türkiye'nin yönünü belirleyecek ancak mücadele daha çok uzun sürecek!