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Sabah: FETÖ, ALES sorularını çalarak 8500 militanını üniversitelere akademisyen olarak yerleştirdi

"Çalınan sorular 2005-2013 yıllarını kapsıyor"

10 Ekim 2016 10:39

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen cemaatinin 2005- 2013 yılları arasında ALES sorularını çaldığını ve en az 8500 mensubunun üniversitelere öğretim üyesi olarak yerleştirdiğini iddia etti.

Sabah'ta yer alan haber şöyle: 

FETÖ'nün ALES'te de kopya çektiği, sınavda oluşan çan eğrilerinden de açıkça belli oluyor. Adil ve sağlıklı bir sınavın çan eğrisinde konkav, yani yarım daire oluşuyor. 1998'den 2005'e kadar olan ALES'in çan eğrileri 10 puandan itibaren yükselmeye başlayarak ortaya doğru bir yarım daire şeklini alıyor, 80'li puanlarda eğri yeniden düşüyor. Ancak 2007, 2008 ve 2009 eğrileri neredeyse düz. Sağlıklı bir çan eğrisinde oluşması gereken yarım daire şekli bulunmuyor. Bu tarz çan eğrileri sınav sistemlerinin tamamında kopya şüphesi yaratıyor.

Akademisyenlerin girdiği sınavların sonuçlarına göre oluşturulan çan eğrilerine göre FETÖ, 2005- 2013 arasında soruları çaldı, en az 8500 militanını üniversitelere öğretim üyesi olarak yerleştirdi.

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