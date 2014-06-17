Sabah: Fethullah Gülen, Güney Afrika'ya sığınma talep etti

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen'in Güney Afrika Cumhuriyeti'ne siyasi sığınma talebinde bulunmak için çalışma başlattığını iddia etti.

Gazetede yer alan habere göre, Güney Afrika'da bir sivil toplum örgütü yöneticisinin Başbakanlık'a gönderdiği mektupta "Paralel yapı elemanları Fethullah Gülen'in ülkeye sığınması için nabız yokluyor" ifadeleri yer aldı.

Sabah gazetesinde Yahya Bostan imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Paralel yapının lideri Fethullah Gülen'in Güney Afrika'ya sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi. Başbakanlık'a Güney Afrika'da etkili bir Müslüman sivil toplum örgütü yöneticisinden gelen mektup, Gülen'in Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'dan sığınma talep ettiğini ortaya çıkardı. Mektupta "Burada, bana Hareket'in Afrika lideri olarak tanıtılan kişiyle görüştüm. Bu görüşmede başkanımızdan (Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma) bir talepte bulunduklarını öğrendim. Özel bir görüşmede kendisine, ABD'nin Gülen'i sınır dışı etmesi halinde buraya sığınıp sığınamayacağını sormuşlar" ifadeleri yer alıyor.



'İran ajanı' yalanıyla...



Mektupta, Gülencilerin, 1945'te kurulan Güney Afrika Müslümanlarının en etkili sivil toplum örgütü Muslim Judicial Council'ı (Müslüman Alimler Birliği) da ziyaret ettikleri, oradakileri ikna etmek için akla sığmayacak iddialar ortaya attıkları vurgulanıyor. Gülencilerin Afrika'da "Erdoğan'ın İran ajanı olduğu, AK partililerin Erdoğan'ı peygamber gibi gördükleri, Türkiye'de Erdoğan'ın doğduğu ve büyüdüğü iki şehrin kutsal olarak kabul edildiği"ni anlattıkları ifade ediliyor. Mektupta şu ifadelere de yer veriliyor:

"Gülen hareketi üyeleri ülke genelinde etkili isimlerle birebir görüşmeler yapıyor. Bir akşam yemeğine ben de davetliydim. Mekanizmalarını ve argümanlarını bizi AK Parti hükümeti ve Erdoğan aleyhinde etkilemek için kullanmaya çalışıyorlardı. Erdoğan'ın İran'daki Şii hükümetin ajanı olduğunu söylediler. Türkiye'deki yolsuzluğun boyutlarının çok yüksek olduğunu belirttiler. Erdoğan'ın zaferinin geçici olduğuna inanıyorlar. Yolsuzluk iddialarının ortadan kalkmadığını, yeni kanıtların ortaya çıkacağını, kendilerinin uzun vadeli vizyona sahip olduklarını belirtiyorlar. Hizmet yetkilileri kardeşlerimizi ikna edemediler. Kardeşlerimiz, Güney Afrika Müslümanlarının Erdoğan'ın yanında olduğunu söylediler."