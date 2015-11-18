Sabah: Erdoğan, "Silahlarınız PKK'dan çıkarsa YPG hedef olur" dedi, Obama 'hassas hareket etme' sözü verdi

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesine ilişkin bir iddiayı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Obama'ya "ABD'nin verdiği silahlar PKK'dan çıkarsa YPG meşru hedef olur" uyarısı yaptığı öne sürülen haberde, Obama'nın da "hassas hareket etme" sözü verdiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Sabah, G20 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde gündeme gelen değerlendirmelerin perde arkası bilgilerine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın 70 dakika süren zirvesinde Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren, PKK ile ilintili siyasi yapı PYD'nin gündeme geldiği öğrenildi. Tayyip Erdoğan Obama'ya "PYD, PKK'nın Suriye kolu. PYD'ye silah verirseniz bu iş yürümez" dedi. Erdoğan, ABD tarafından PYD'ye DAEŞ ile mücadele için verilen silahların, PYD'nin askeri kanadı YPG üzerinden PKK'ya geçebileceği uyarısında bulunarak, "Suriye'ye gönderilen silahlar PKK'dan çıkarsa YPG bizim için meşru hedef haline gelir" mesajı verdi. Obama'nın yanıtı da "Hassasiyetinizin farkındayız. Silahların PKK'nın eline geçmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" oldu.

"Fiili duruma göz yummayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde durduğu bir diğer nokta ise PYD'nin Fırat'ın batısına geçme ve Suriye'nin kuzeyindeki kantonları birleştirme girişimi oldu. Erdoğan, "PYD, Suriye'nin kuzeyinde fiili bir durum yaratmamalı" mesajı verdi. 2 liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda da tamamen mutabık oldukları öğrenildi. Görüşmeleri değerlendiren üst düzey bir kaynak verilen mesajların net olduğunun altını çizerken, "Türkiye'nin hassasiyetinin farkındalar. Bundan sonraki süreci yakından izleyeceğiz" değerlendirmesi yaptı. Erdoğan ile Obama'nın net mutabakat sağladıkları diğer bir konu ise Suriye'nin geçiş süreci ve 350 bin insanın katili Esad'ın durumu oldu. G20 zirvesi kapsamında ABD, Rusya ve diğer ülkelerle yapılan görüşmelerin perde arkasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan aynı üst düzey kaynak şunları söyledi: "ABD'liler 'Esad hemen ayrılmayabilir' diyor. 'Ama eninde sonunda gidecek. Hepimiz bunun için çaba harcamalıyız' mesajı veriyor. Türkiye olarak Viyana sürecine temkinli iyimserlikle yaklaşıyoruz. Atılan adımı, gelinen aşamayı ümitvar olarak görüyoruz. Ancak detaylandırılması gerekiyor. Esad'ın olmayacağı konusunda hemfikiriz. Bunun nasıl olacağı konusunda tartışma var. ABD yönetimi, 'Sadece DAEŞ'le mücadele edelim Esad öncelik değil' noktasından uzaklaştı. Esad'ın mutlaka gitmesi gerektiği, yoksa DAEŞ tehdidinin devam edeceğini kabullendiler."

Rusya Esad'la ilgili pozisyon değiştiriyor

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmede de Suriye meselesi gündeme geldi. Rusya'nın Esad ile ilgili pozisyonunda değişim gözlendiği ifade edilirken üst düzey bir isim, "Rusya 'Esad mutlaka kalmalı' diye ısrar etmiyor. Ama İran bu konuda daha farklı. Rusya'nın Esad'la ilgili hesapları İran kadar angaje değil" değerlendirmelerinde bulundu.

Paralel yapı ile mücadele talebi

SABAH'a değerlendirmelerde bulunan bir başka üst düzey isim Paralel Yapı'nın başta Obama olmak üzere tüm görüşmelerde ana gündem maddesi olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanımız tüm görüşmelerinde bu yapının nasıl çalıştığını, hedefinin ne olduğunu muhataplarına anlattı. Bu yapıya kesinlikle fırsat verilmemesi gerektiğine dikkat çekerken, Türkiye'deki yargı süreçleri ile bilgi verdi ve tüm terör örgütlerine olduğu gibi FETÖ terör örgütüne karşı da kararlı ve ortak mücadele istedi" dedi.