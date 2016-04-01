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Sabah: Enis Berberoğlu hakkında casusluk fezlekesi hazırlandı!

Enis Berberoğlu'nun telefonunun Can Dündar'la aynı noktadan sinyal verdiği iddia edilmişti

01 Nisan 2016 20:04

Sabah gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin MİT TIR'larında silah taşındığına ilişkin haberinde görüntüleri Can Dündar'a CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun verdiği iddiasının ardından, Berberoğlu hakkında ‘casusluk suçu’ kapsamında fezleke hazırlandığını iddia etti.

Dün (31 Mart 2016) Yeni Şafak gazetesinin haberinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın HTS kayıtlarında yapılan incelemede söz konusu gün ve bahsedilen zaman aralığında Dündar ile Berberoğlu'nun telefonlarının aynı noktadan sinyal verdiğini belirlediği iddia edilmişti.

Sabah, "Bu iddialar üzerine Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın Enis Berberoğlu hakkında fezleke yazmaya başladığı öğrenildi. Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandıkları dosya kapsamında ve casusluk suçu çerçevesinde hazırlanacak fezlekenin tamamlanması ardından TBMM'ye gönderileceği ve Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edileceği öğrenildi." şeklinde haber geçti.

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