Yeni Şafak: Can Dündar'a MİT TIR'ları fotoğraflarını CHP'li Enis Berberoğlu vermiş

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'le birlikte 92 gün boyunca tutuklu kalmalarına neden olan MİT TIR'larına ait görüntülerin, "solcu bir milletvekili dostu tarafından flash disk içinde kendisine getirildiğini" açıklamıştı. Yeni Şafak gazetesi ise, Can Dündar'a bu görüntüleri getiren kişinin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu olduğunu öne sürdü. "İşte ihanet görüntülerinin kaynağı" başlığıyla yayımlanan haberde, "Dündar'ın cep telefonuna ait HTS kayıtları mercek altına alındı. İnceleme sonucu, Dündar'ın 27 Mayıs 2015 günü öğleden sonra 14:32'de CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'yla görüştüğü ortaya çıktı. Berberoğlu'nun telefonunun Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binasına çok yakın bir noktadan sinyal verdiği tespit edilirken, Dündar'ın telefonunun da Berberoğlu'na çok yakın bir noktadan sinyal vermesi dikkat çekti. Bu verileri şüpheli bulan savcılık, bu tespiti Dündar hakkında açılan davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Sait Özkan'ın imzasıyla yayımlanan (31 Mart 2016) haber şöyle:

"Casusluk sanığı Can Dündar, MİT TIR’larına ait görüntüleri kendisine ‘solcu bir vekilin 27 Mayıs’ta getirdiğini’ yazdı. Harekete geçen savcılık, Dündar’ın HTS kayıtlarını inceledi. Aynı gün onunla buluşan kişinin CHP’li Enis Berberoğlu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 'casusluk' sanığı Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, MİT TIR'larına ait olduğu iddia edilen görüntüleri kimin servis ettiğine ilişkin çok önemli bir delile ulaştı. Savcılık, görüntülerin Dündar'a CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun verdiğine ilişkin bulgu elde etti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan, 7 Haziran genel seçimlerinden hemen önce, 29 Mayıs 2015 günü Cumhuriyet gazetesi manşetinde yayınlanan görüntüleri Dündar'a kimin verdiğini araştırıyordu.





Kitabında anlattı



Görüntüleri gazetesinde yayınladıktan sonra 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Dündar, tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulmuştu. Burada 'Tutuklandık' adını verdiği bir kitap yazan Dündar, görüntülerin kendisine getirilişini şu cümlelerle anlatmıştı: “27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri. 'Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde' dedi..."





HTS kayıtları uyuştu



Kitaptaki bu ifadeler üzerine Başsavcılık, üzerinde yayın yasağı bulunan görüntüleri Can Dündar'a ulaştıran 'ulağın' peşine düştü. Dündar'ın cep telefonuna ait HTS kayıtları mercek altına alındı. İnceleme sonucu, Dündar'ın 27 Mayıs 2015 günü öğleden sonra 14:32'de CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'yla görüştüğü ortaya çıktı. Berberoğlu'nun telefonunun Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binasına çok yakın bir noktadan sinyal verdiği tespit edilirken, Dündar'ın telefonunun da Berberoğlu'na çok yakın bir noktadan sinyal vermesi dikkat çekti. Bu verileri şüpheli bulan savcılık, bu tespiti Dündar hakkında açılan davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi.





CHP'ye mesaj mı?



Can Dündar'ın, geçtiğimiz günlerdeki duruşmadan kısa süre önce, görüntülerin kendisine solcu bir milletvekili tarafından getirildiğini açıklaması, “CHP'ye yönelik bir mesaj mı?" sorularına yol açtı. Savcılık, CHP'li vekillerin de bu mesaj sebebiyle duruşmaya yoğun ilgi gösterdikleri ihtimali üzerinde duruyor. Dündar'ın 25 Mart 2016 günü İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmasına CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, İlhan Cihaner, Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Mahmut Tanal ve Onursal Adıgüzel katılmıştı. Gizlilik kararı verilen duruşmada salonu boşaltmayarak krize neden olan CHP'li vekiller, yargı sürecini sabote etmiş ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de salonun boşaltılmaması üzerine duruşmayı 1 Nisan'a ertelemişti.



MİT TIR'ları 19 Ocak 2014'te Suriye'ye giderken Adana'da durdurulmuştu.

Yarın yeniden Çağlayan yolcusu



Paralel örgütün yargı, jandarma ile medya içindeki ayaklarıyla organize edilen ve Türkiye'yi uluslararası alanda 'terör örgütlerine yardım eden ülke' olarak göstermeyi hedefleyen operasyonda MİT görevlileri darp edilmiş, TIR'lara ise el konulmak istenmişti. Sonraki süreçte, kumpasta rol alan savcılar Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ile Yaşar Kavalcıklıoğlu hem tutuklandı hem de meslekten atıldı. Baskını yöneten dönemin Adana İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın sırasında çekilen ve üzerinde yayın yasağı bulunan görüntüler ise 7 Haziran genel seçimlerinden kısa bir süre önce 29 Mayıs'ta Can Dündar'ın yönettiği Cumhuriyet gazetesinde yayınlandı. Hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında bir süre tutuklu olarak Silivri Cezaevi'nde kalan Dündar, Anayasa Mahkemesi'nin 'ifade özgürlüğü ihlali' şeklindeki içtihadı sonrası serbest kalmıştı. Dündar'ın yargılandığı davanın 2'nci duruşması yarın Çağlayan Adliyesi'nde görülecek"