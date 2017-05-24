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Sabah: Düsseldorf Belediye Başkanı, FETÖ'cü derneğe desteğini kesti, rapor istedi

Dernek tüzüğünün şeffaf olmadığı ileri sürüldü

24 Mayıs 2017 11:52

Sabah gazetesi, Almanya’da, en çok Türk’ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya’nın başkenti Düsseldorf’un belediye başkanı Thomas Geisel'in Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen dernekle ilişkisini kestiğini öne sürdü.

Kentte "Ein Stein Ribif" isimli derneğin ve derneğin "DimA" projesinin hamisi olan Geisel'in "FETÖ bağlantısı nedeniyle artık derneğin hamiliğini yapmayacağını bildirdiği" iddia edildi.

Sabah, belediyenin kendilerine yaptığı açıklamada, Geisel'in direktifi doğrultusunda derneğin "yeniden değerlendirmeye alındığı, FETÖ ile ilgili bilirkişi raporu istendiğine ve aynı zamanda dernek tüzüğünün kesinlikle şeffaf olmadığına dikkat çekildiği" iddia edildi.

 

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