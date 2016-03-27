Sabah: DDK, kamu kurumlarına, üniversite ve belediyelere yazı yazdı, "FETÖ'ye karşı ne yaptınız?" dedi

Sabah, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) iktidar kanadınca 'paralel yapı' olarak nitelenen Gülen cemaatine yönelik çalışmalarını derinleştirdiğini yazdı. Sabah'ın haberinde, "DDK, bakanlıklar, kamu kurumları ve üniversitelere tek tek yazı yazarak PDY ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları sordu" dendi. Hasan Ay imzalı haberde, "DDK, nüfusu 30 binin üzerindeki tüm belediyelere de yazı yazarak, 2005'ten bu yana PDY ile bağlantılı kişi ve kurumlara yapılan tahsisler hakkında bilgi istedi. 14 vakıf üniversitesinde de genel inceleme başlatan DDK, bu üniversitelerde PDY'nin yerleşme durumunu da ayrıca ele alacak" ifadelerine yer verildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (27 Mart 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamunun tüm kademelerine yerleşmiş Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik araştırma başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), bu konudaki çalışmasını derinleştirdi. DDK, bakanlıklar, kamu kurumları ve üniversitelere tek tek yazı yazarak PDY ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları sordu. DDK, nüfusu 30 binin üzerindeki tüm belediyelere de yazı yazarak, 2005'ten bu yana PDY ile bağlantılı kişi ve kurumlara yapılan tahsisler hakkında bilgi istedi. 14 vakıf üniversitesinde de genel inceleme başlatan DDK, bu üniversitelerde PDY'nin yerleşme durumunu da ayrıca ele alacak. DDK, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yer alan tehditlerden biri olan PDY ile ilgili çalışma için özel bir ekip kurdu. DDK Başkanı Yunus Arıncı'nın başında bulunduğu 9 kişilik ekip, devletin tüm kurumlarını mercek altına aldı.

DDK, bakanlıklar, üniversiteler ve tüm kamu kurumlarına yazı yazarak, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yer alan legal görünümlü illegal yapılarla ilgili şu ana kadar hangi çalışmaları yaptıklarını, bundan sonra bu konuyla ilgili nasıl bir yol haritası hazırladıklarını sordu. Bakanlıklarda özellikle "personel", "bilgi işlem", "satın alma" bölümlerinde PDY mensuplarının konumu incelemeye alındı. Kamuda ilk etapta, daire başkanı ve üst düzeyde paralel devlet yapılanması mensuplarının görev almaması hususunun altı çizildi.

DDK, nüfusu 30 binin üzerindeki belediyelere yazı yazarak 2005 yılından bu yana paralel yapıyla bağlantılı kişi ve kurumlara yapılan arsa tahsisleri konusunda bilgi istedi. DDK, ayrıca 14 vakıf üniversitesinde genel bir inceleme başlattı. Vakıf üniversitelerindeki incelemenin önemli bir başlığını da PDY ile mücadele kısmı oluşturuyor.



Emniyet Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman personele DDK'nın, PDY ile mücadele stratejisi konusunda bilgi verildi, görüş ve önerileri alındı. PDY'nin, emniyet, istihbarat, terör ve organize suçlarla mücadele şubelerindeki 30 yılı aşkın süren hakimiyetinden hareketle, ilgili emniyet mensuplarının polis okulundan başlayarak müdürlüğe uzanan aşamalardaki terfi süreçleri, görev yerleri, bulundukları ekipler de geriye yönelik olarak inceleniyor. PDY'nin, il emniyet müdürü düzeyinde ayağı kalmadığı belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'nda, paralel ihanet çetesinin, Millî Güvenlik Kurulu tarafından devlet ve millet aleyhine çalışan bir terör örgütü olarak tescil edildiğini hatırlatmıştı. Erdoğan, "Paralel yapıyla mücadele çalışmaları, gerek Millî Güvenlik Kurulumuz, gerekse Devlet Denetleme Kurulumuz aracılığıyla yakından takip edilmektedir. Şu anda bana bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu'nun en öncelikli görevi budur. Bu konuda herhangi bir ihmali, yanlışı olan kim olursa olsun, hak ettiği cezayı görecektir" demişti.