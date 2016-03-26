Çavuşoğlu: Paralel çetenin en iyi dostu PKK, DHKP-C ve PYD

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu paralel çetenin en iyi dostu kim biliyor musunuz? PKK, DHKP-C, PYD. Bunlar yurtdışında ve her yerde hep Türkiye'nin aleyhine çalışıyorlar" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Finike Uluslararası Portakal Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu paralel çetenin en iyi dostu kim biliyor musunuz? PKK, DHKP-C, PYD. Bunlar yurtdışında ve her yerde hep Türkiye'nin aleyhine çalışıyorlar. Buradan masum vatandaşlarımızdan topladıkları paraları Türkiye'nin aleyhine karar aldırmak için harcıyorlar. Buradan masum vatandaşlarımızın inancını sömürerek aldıkları paralar artık PKK'ya gidiyor. Türkiye'nin gizli bilgilerini bile PKK'ya veriyorlar. Bunlar nasıl dindar, bunlar nasıl milliyetçi? İşte bu paralel çeteyi de terör örgütünü de diğer terör örgütleri gibi Türkiye'den temizleyeceğiz ve sonuna kadar da gideceğiz Allah'ın izniyle."