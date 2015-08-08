Sabah: Davutoğlu'na sunulan rapora gore CHP ile koalisyon zor

Sabah gazetesi, AKP'nin terörle mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar, koalisyon çalışmaları ve erken seçim ihtimali karşısında seçmenin ne düşündüğünü anlamak için anketler ve sahadaki milletvekilleri aracılığıyla anlamaya çalıştığını belirttiği haberinde, CHP ile yapılan istikşafi görüşmelere dair Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunulacak raporun, olumlu bir hava taşımadığını iddia etti.

Yapılan çalışmalardan elde edilen ilk izlenimlerin, operasyonların destek bulduğu ve hükümet konusundaki beklentinin de koalisyon yerine seçime gidilmesi yönünde olduğunu söyleyen Sabah gazetesinin haberine göre, AKP, terörle mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar, koalisyon çalışmaları, erken seçim tartışmalarının vatandaşlar arasında nasıl bir etki yarattığını anlamak için iki koldan çalışma başlattı. Bir taraftan bu konulardan anketler yapılırken bir taraftan da milletvekilleri sahaya indi. Sahadan gelen ilk izlenimlere göre operasyonlara geniş bir halk desteği bulunuyor. Hükümet konusundaki beklenti ise koalisyon yerine seçime gidilmesi yönünde.

AKP seçim çalışmalarına başladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun il başkanları ile yaptığı toplantıda "Sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi artıralım. Haftalık, aylık raporlandırmalar isteyeceğim" dediğini hatırlatan Sabah gazetesi, bu talimat üzerine teşkilatların yanı sıra milletvekilleri de seçim çevrelerine gidip nabız tutmaya başladığını aktardı.

"Milletvekilleri sahada vatandaşlar, STK'lar, esnaf ile bir araya gelip sorunlarını dinliyor. Operasyonlar, koalisyon çalışmaları, erken seçim olasılığı gibi ülke sorunlarına nasıl baktıklarını da sordu. Vatandaşın beklentileri, olaylara bakışana yönelik raporlarını hazırlamaya başladılar. Vekiller bu raporları partiye gönderecek. Koalisyon, erken seçim tartışmaları ve önümüzdeki günlerin politikaları belirlenirken vekillerin bu notlarından da yararlanılacak" ifadelerini kullanan Sabah gazetesi, sahadan gelen ilk tepkilere göre "vatandaşların yapılan operasyonları desteklediğini ve devam etmesi gerektiğini düşündüğünü, CHP ile koalisyona sıcak bakılmadığını" iddia etti.

'Bir koalisyon olacaksa bunun MHP ile kurulması isteniyor'

AKP seçmeninin koalisyon konusundaki tercihinin MHP'den yana olduğunu söyleyen Sabah gazetesi, haberinde, "Bir koalisyon olacaksa bunun MHP ile kurulması isteniyor. MHP'nin hükümete kapılarını kapatmasına tabanda büyük tepki var. Genel olarak koalisyonun ülkeye fayda getirmeyeceği ve bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiği dile getiriliyor. Çözüm sürecinin devam etmesi isteniyor ama kamu düzeninden taviz verilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor" ifadelerine yer verildi.

AKP''nin CHP ile yürüttüğü istikşafi görüşmelere ilişkin Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sunulan raporun, iki partinin koalisyon kurma olasılığının zor olduğunu gözler önüne serdiği söylenen haberde, "Rapor, eğitim, dış politika başta olmak üzere gündemin önemli konularının yer aldığı başlıklar olmak üzere iki parti arasında görüş ayrılıklarının görüş birliğinden çok fazla olduğu ortaya koydu. Dış politikada Esad, eğitimde ise imam hatiplerin kapatılmasına yol açacak CHP formülü tartışma konusu" tespiti yapıldı.

'İki parti dış politika konusunda

taban tabana zıt düşünüyor'

Sabah gazetesinde, Zübeyde Yalçın, Eda Işık, Evrin Güvendik ve Uğur Becerikli'nin imzalarıyla yayımlanan haberin devamı şu şekilde:

"CHP ile görüşmeleri yürüten Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik başkanlığındaki AK Parti heyeti, hazırladığı raporu önceki gün Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sundu. Raporda her bir konu ayrı başlık altında yer aldı. Raporda yeni anayasa ve seçim barajının düşürülmesi gibi uzlaşılabilir denilen pek çok konuda bile görüş ayrılıklarının ortaya çıkması dikkat çekti. AK Parti seçim barajının yüzde 7 olmasını isterken CHP ise yüzde en fazla yüzde 5 olma konusunda ısrarcı. CHP yeni anayasada ise Başkanlık Sistemine karşı. CHP anayasada yer alan Cumhurbaşkanının görev tanımlamalarında kısıtlama istiyor. AK Parti ise halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'nın görevlerinde kısıtlama yapılmasına sıcak bakmıyor. İki parti başta Suriye politikası olmak üzere dış politika konusunda taban tabana zıt düşünüyor. CHP, Esed rejiminin kalmasını isterken, AK Parti kendi halkına bombalar yağdıran Esed rejimi kaldığı sürece Suriye'de kanın akmaya devam edeceği görüşünde. Eğitim politikasının baştan aşağıya değişmesine isteyen CHP 1+8 formülü ile eğitimin yeniden şekillenmesini istiyor. CHP'nin istediği bu sistem imam hatip liselerinin kapanması anlamına geliyor. AK Parti ise 4+4+4 eğitim sisteminin devamından yana. Liderlere bırakılan konu başlıkları arasında ise ekonomik vaatler yer alıyor. CHP'nin emeklilere senede iki maaş ikramiye verilmesi asgari ücretin bin 500TL olması gibi vaatleri AK Parti tarafından bütçe dengeleri göz önünde alınarak uçuk bulundu. Ancak bu konu iki lidere bırakılan başlıklar arasında yer aldı. Her iki partide yargı sisteminin değişmesini istiyor. Ancak burada da gerek HSYK gerekse Anayasa Mahkemesi'nin yapısının ve görevlerinin ne olacağı konusunda görüş ayrılığı bulunuyor.

'Kılıçdaroğlu'nun Başbakanlık Konutu'na gidecek olması rahatsızlık yarattı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta başında Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapacağı koalisyon görüşmesine hazırlanıyor. Kurmaylarıyla ve AK Parti ile istikşafi görüşmeleri yürüten heyetle birlikte, hazırlık yapan Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur görüşme için Başbakanlık Resmi Konutu'na gidecek olması ise partide rahatsızlık yarattı. Kulislerde hükümet kurmakla görevli ismin Davutoğlu olduğu, randevu talebinin kendisinden geldiği, bu nedenle de görüşmenin ya CHP Genel Merkezi ya da TBMM'de olması gerektiği kaydediliyor. CHP, Davutoğlu'nun 10 Ağustos Pazartesi günü yapılacak görüşmede 'CHP ile koalisyon kurulup kurulmayacağı'na ilişkin net bir görüş ortaya koymasını da istiyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK parti-CHP görüşmelerinde son viraja girilirken koalisyon tartışmalarına ilişkin ilginç açıklamalar yaptı. Isparta'daki İlİstişare Toplantısı'nda konuşan Bahçeli "MHP, son sözü söylemeden önce her türlü fedakarlığı da yapar. Efendim, Türkiye seçime gidemeyecek durumda... Savaşla seçim bir arada olur mu? Seçim sağlıklı mı olur? Seçime gitmekten çekinmeyiz ama ondan önce Türkiye'nin çok daha önemli sorunları varsa, o zaman da üzerimize düşen sorumluluğu yaparız" dedi. "Türkiye kötüye doğru gidiyorsa, taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız" diyen Bahçeli "Biz akrep, çıyan değiliz ki taşın altına hemen kayalım. İlkelerimiz, kurallarımız var. milletimizle özdeşleşen yerlerimiz var" ifadelerini kullandı.