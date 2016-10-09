T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Sabah: Darbeci askerler Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen’e biat etmiş

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na düzenlenen operasyonda aralarında Yarbay Doğan Öztürk'ün de bulunduğu 21 asker gözaltına alınmıştı

09 Ekim 2016 15:39

Konya 3. Ana Jet Üs ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda gözaltına alınan 21 asker dün tutuklandı. Sabah gazetesi tutuklanan askerlerin bir çoğunun darbe girişiminden önce Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen’e bağlılık bildirdiğini iddia etti.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberi şöyle:

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada, Konya'da 3. Ana Jet Üs ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gözaltına alınan 5'i subay 21 asker tutuklandı. Askerlerin bir kısmının Pensilvanya'ya gidip örgüt liderine bağlılıklarını bildirdiği, 2 astsubayın ise 15 Temmuz gecesi üsteki helikopterlere silah ve mühimmat yüklediği ortaya çıktı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli MAK timleri, İstanbul'a giderek Moda Deniz Kulübü'nde katıldığı düğünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı rehin almıştı. Darbe sonrasında yürütülen soruşturmada tutuklanan askerlerin ifadeleri ve itirafçı askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon düzenlendi. Aralarında Yarbay Doğan Öztürk, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı ve 1 üsteğmenin de bulunduğu 21 asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan astsubaylardan Yusuf Şimşek Gürbüz'ün Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu belirlenirken, 15 Temmuz gecesi 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda olan Gürbüz'ün kalkışmaya katılmak için tam teçhizat donandığı belirtildi. 135. MAK Filo Komutanlığı'nda kalan askerlerin ise üsteki helikopterlere ağır makineli silah ve mühimmatlar yüklediği tespit edildi. İfadeleri alındıktan sonra tutuklanan 1'i yarbay 21 askerden bir çoğunun Pensilvanya'ya giderek teröristbaşı Fetullah Gülen'e bağlılıklarını bildirdiği de öğrenildi.

ETİKETLER

Konya3 Ana Jet ÜsÖzel Kuvvetler KomutanlığıSabah gazetesiPensilvanyaFethullah Gülen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24