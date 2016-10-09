Sabah: Darbeci askerler Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen’e biat etmiş

Konya 3. Ana Jet Üs ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda gözaltına alınan 21 asker dün tutuklandı. Sabah gazetesi tutuklanan askerlerin bir çoğunun darbe girişiminden önce Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen’e bağlılık bildirdiğini iddia etti.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberi şöyle:

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada, Konya'da 3. Ana Jet Üs ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gözaltına alınan 5'i subay 21 asker tutuklandı. Askerlerin bir kısmının Pensilvanya'ya gidip örgüt liderine bağlılıklarını bildirdiği, 2 astsubayın ise 15 Temmuz gecesi üsteki helikopterlere silah ve mühimmat yüklediği ortaya çıktı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli MAK timleri, İstanbul'a giderek Moda Deniz Kulübü'nde katıldığı düğünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı rehin almıştı. Darbe sonrasında yürütülen soruşturmada tutuklanan askerlerin ifadeleri ve itirafçı askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na operasyon düzenlendi. Aralarında Yarbay Doğan Öztürk, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı ve 1 üsteğmenin de bulunduğu 21 asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan astsubaylardan Yusuf Şimşek Gürbüz'ün Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu belirlenirken, 15 Temmuz gecesi 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda olan Gürbüz'ün kalkışmaya katılmak için tam teçhizat donandığı belirtildi. 135. MAK Filo Komutanlığı'nda kalan askerlerin ise üsteki helikopterlere ağır makineli silah ve mühimmatlar yüklediği tespit edildi. İfadeleri alındıktan sonra tutuklanan 1'i yarbay 21 askerden bir çoğunun Pensilvanya'ya giderek teröristbaşı Fetullah Gülen'e bağlılıklarını bildirdiği de öğrenildi.