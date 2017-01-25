Sabah: Darbe gecesi Digiturk'u basan askerler TV'de Erdoğan'ı görünce çıldırıp cihazlara ateş açtılar

15 Temmuz’un Digiturk baskını ile ilgili iddianamede yer alan tanık Salih Yıldırım'ın ifadesine göre, Üsteğmen Oğuzhan Günaydın ve Binbaşı Ali Akkaş'ın, Digiturk yayın odasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bağlandığı aHaber yayınını görünce çıldırdıkları ve yayını kesmek için cihazlara ateş açtıkları iddia edildi.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Darbe girişiminde İstanbul'da TRT'nin Ulus yerleşkesi ve Beşiktaş'taki Digiturk'ün binasının işgal edilmesi, Beşiktaş Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'ya ise helikopterle asker indirilmesi olayıyla ilgili 56'sı tutuklu toplam 94 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Beşiktaş'taki Digiturk binasında özel güvenlik olarak çalışan Yıldırım, emniyette fotoğraf ve görüntülerden sivil hainleri de teşhis etti. Yıldırım savcılıktaki tanık ifadesinde özetle şunları söyledi:

03.00 sıralarında 40 asker binanın önüne geldi. Başlarındaki komutan bana silah doğrultarak "Genel müdürlük binası burası mı?" dedi. Katları dolaşarak binada çalışan sivilleri silah zoruyla indirdiler. Hepimizi B1 katındaki yayın odasına topladılar.

Askerlerle birlikte yayını kesmek için gelen üç sivilden biri, binbaşı Ali Akkaş'a yayının kesilemediğini söyledi. O sırada yayın odasında aHaber açıktı. Üsteğmen Oğuzhan Günaydın, aHaber'de Cumhurbaşkanımızın konuşmasını görünce hakaret etti. Üsteğmenden sonra bu defa binbaşı Ali Akkaş halka çağrıya öfkelendi.

Bina teknik görevlisi Volkan'dan öğrendiğim kadarıyla binbaşı Akkaş teras kata çıkmış ve orada bulunan cihazlara, yayını kesmek için ateş etmiş. Yayın kesilemeyince binbaşı bizim teknik elemanlara yayınları kesmelerini söyledi ve onlara silah zoru ile yayınları kestirdi. Dışarıdan getirdikleri üç sivil de onlara yardımcı oldu.

Güvenlik merkezindeki hard diskleri söküp ve yanlarına aldılar. Sabaha karşı polisler geldi ve askerleri derdest etti. Cumhurbaşkanımıza hakaret eden üsteğmen asker üç sivil şahsı kargo girişinden dışarı çıkardı, sonra kendisi geri döndü ve bir çatışma yaşanmadan teslim oldular.