Sabah: Çilingiroğlu, Kazaz ve Ünsal mahalle baskısına karşı dik durdu ve haklı çıktı!

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, daha önce oyunu AKP'ye vereceğini açıklayan Kaya Çilingiroğlu, Tuğçe Kazaz ve Niran Ünsal'ın bir süredir 'Doğan Medya Grubu'nun hedefinde olduğunu' iddia ederek, '1 Kasım seçim sonuçları sonrası bu isimlerin haklı çıktığını' ileri sürdü.

Sabah gazetesinin bugünkü nüshasının (5 Kasım 2015) sürmanşetinde yer alan haber şöyle:

Kaya Çilingiroğlu, Tuğçe Kazaz ve Niran Ünsal... Onlar, Doğan medyasının ve tetikçi kalemlerinin tüm linç kampanyalarına ve mahalle baskılarına karşı dik durdular ve haklı çıktılar.

Onlar, yürütülen ötekileştirme ve itibarsızlaştırma kampanyasının hedefindeydiler. Doğan medyası ve onun tetikçi kalemleri, yazdıkları pek çok yazıda Kaya Çilingiroğlu, Tuğçe Kazaz ve Niran Ünsal'ı yerden yere vurdu. Onları 'yandaş uşağı' olarak lanse ettiler, hor görüp 'Başka adam mı bulamadınız' diye alaya alan yazılar yazdılar.

Bu üç isim, tüm aşağılamalara, ağır ithamlara ve hakaretlere rağmen savundukları fikirlerin arkasında durdu, geri adım atmadı. Gelinen noktada üçü de haklı çıktı. Niran Ünsal, haklılığını şu sözlerle dile getirdi: "Allah'ın adaleti sandıkta tecelli etti. Piyasalar canlandı, Türkiye şaha kalktı!"

AK Parti ile tek parti iktidarına destek verdiği için saldırılara uğrayan Kaya Çilingiroğlu, 1 Kasım sonrası oluşan tablo için şu yorumu yaptı: "Halk ne diyorsa o! İstikrarın sürmesi ve piyasaların rahatlaması ülkemiz için çok iyi oldu."

Tuğçe Kazaz: "Bugüne kadar, ağır küfürler ve hakaretlerle bana acımasızca saldıranlar... 1 Kasım hepimize milat olsun. Ben, bugüne kadar bana yöneltilen tüm kötü saldırılar için hakkımı helal ediyorum... Seçim sonuçları milletimiz için hayırlı olsun."