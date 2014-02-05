Sabah: Cemaatin yargıdaki iki numaralı imamı Osman Karakuş

Dün Fethullah Gülen cemaatinin yargıdaki imamının Ahmet Can olduğunu iddia eden Sabah gazetesi, bugün de cemaatin yargıdaki en etkili ikinci isminin Osman Karakuş olduğunu savundu. Bir dönem Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Osman Karakuş, Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildikten sonra emekli oldu. Karakuş şu an Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu üyesi.

Sabah gazetesinde Abdurrahman Şimşek ve Ferhat Ünlü imzasıyla yer alan haberde, Osman Karakuş’un cemaatin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'a bakan üst yargı imamı olduğu iddia edildi. Gazeteye göre, Osman Karakuş Ahmet Can’ın ardından cemaatin yargı alanındaki iki numaralı imamı. Haberde, Osman Karakuş'un hâlihazırda HSYK ile ilgili yasa sürecini yakından takip ettiği ve sürecin, cemaatin aleyhine sonuçlanmaması için yoğun lobi faaliyetlerinde bulunduğu da iddia ediliyor.

Osman Karakuş’un ilişkilerine dair de iddialar ortaya atan Sabah, Karakuş’un bir süre Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttüğünü belirtti. Haberde Osman Karakuş'un yakın akrabası Oğuz Karakuş’un da Osman Karakuş gibi POLSAN'da görev yaptığı ve 17 Aralık operasyonundan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı görevinden alındığı ifade edildi.

POLSAN'ın şimdiki Yönetim Kurulu Başkanı’nın yine 17 Aralık operasyonundan bir süre sonra görevden alınan Muammer Buçak olduğunu belirten Sabah, cemaatin kontrolünde olduğunu iddia ettiği POLSAN'da daha önce dile getirilen “465 milyon TL'nin kayıp olduğu” iddiasını hatırlattı.

Osman Karakuş'un kızının, Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu ile evli olduğunu belirten Sabah, Karakuş’un ayrıca Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli ile Erdem Hukuk Bürosu'nu işlettiğini de öne sürdü. Orhan Erdemli’nin Fethullah Gülen'in en önemli avukatı olduğunu iddia eden Sabah, vekâletname belgesinde Fethullah Gülen'in yurtdışında ikamet ettiği için bütün hukuki işlemlerle ilgili olarak Erdemli'yi yetkilendirdiğini öne sürdü.

Gazete ayrıca, Karakuş'un adının Fethullah Gülen cemaatinin “Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki Kadrolaşma Faaliyetleri” başlıklı istihbarat belgesinde geçtiğini de iddia etti. Sabah’ın iddiasına göre, “bu belgenin hazırlandığı dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde başmüfettiş olan Osman Karakuş'un Gülen cemaati mensuplarının Emniyet'e alındığı dönemde İstanbul Polis Koleji Müdürü olduğu” belirtiliyor. Haberde ayrıca, “istihbarat belgesinde Fethullah Gülen cemaatinden olduğu belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli arasında Karakuş'un 1. Hukuk Müşavirliği'nde halefi olan Hakan Özdöl’ün de yer aldığı” öne sürülüyor.

Aziz Yıldırım’a giden hukukçu Osman Karakuş mu?

Haberde Osman Karakuş'un, şike davasında ceza alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la görüşmeye giden cemaat mensupları arasında yer aldığı iddiası da dile getiriliyor. Yıldırım, Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda, Futbol Federasyonu'nda görev yapan bir hukukçunun da aralarında bulunduğu kişilerin 25 Kasım 2013'te kendisiyle görüştüğünden bahsetmişti. Yıldırım, görüşmeyi şu cümlelerle anlatmıştı: "İlk kez burada açıklıyorum. 25 Kasım'da bana Samanyolu'nun başındaki Hidayet Karaca Bey geldi. Bir kahvaltı yaptık. Yanımda Mahmut Uslu da vardı. Futbol Federasyonu'nda görevli bir hukukçu ve bir iş adamı da… Üçü geldi. " Sabah’ın haberinde, Aziz Yıldırım'ın Futbol Federasyonu'nda görevli hukukçu dediği kişinin Karakuş olduğu iddiasına yer verildi. “Ziyaretin Yıldırım'a Yargıtay kararı öncesinde gözdağı olarak da yorumlanabileceğini” öne süren Sabah, “bu ziyaretin cemaatin spor davalarında da etkili olduğunu gösterdiğini” de iddia etti.