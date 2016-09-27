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Sağlık
BBC Türkçe

"Sabah bulantıları düşük riskini azaltıyor"

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, gebelikte sabah bulantıları 'düşük yapma riskini azaltabiliyor'. Araştırmada sabah bulantılarının, düşük yapma riskini yüzde 50 ila 75 oranında azaltan bir faktör olduğu söyleniyor.

27 Eylül 2016 10:41

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, gebelikte sabah bulantıları 'düşük yapma riskini azaltabiliyor."

Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yer alan araştırmada sabah bulantılarının, düşük yapma riskini yüzde 50 ila 75 oranında azaltan bir faktör olduğu söyleniyor.

Gece ya da gündüz günün her saati vurabilen sabah bulantılarının, her on gebelikten sekizinde görüldüğü ve gebeliğin ilk üç ayında büyük miktarlarda üretilen hamilelik hormonlarından kaynaklandığı vurgulanıyor.

Maryland Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, ortalama yaşları 29 olan ve daha önce bir veya iki düşük yapan 800 kadının bilgileri incelendi.

Uzmanlar, geçmişte mide bulantılarını sağlıklı bir gebelik işareti olarak görme eğilim bulunduğunu ancak çalışmalarının, daha önceki araştırmaları doğruladığını belirtti.

Araştırmacılar, sabah bulantıları ve sağlıklı gebelik arasında bir ilişki kursalar da, bu ilişkinin tam olarak ne olduğunu açıklayamıyorlar.

Daha önce bazı uzmanlar, mide bulantılarının kadınları daha az yemek yemeye teşvik ettiğini ve böylece fetüsü toksinlere maruz bırakma riskinin azaldığını söylemişti.

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