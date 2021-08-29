Sabah başyazarından Bakan Koca'ya eleştiri: Tablonun gerisinde müthiş bir belirsizlik ortamı var

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, pandemi yönetimini eleştirdi. Barlas, "Tablonun gerisinde müthiş bir belirsizlik ortamı var, bu ortamda pandemi sürecini yönetmeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Barlas yazısında, "Bize gelince... İki senedir her gün televizyonda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı izliyoruz. Ancak Koca, Sağlık Bakanı olarak değil sanki bir istatistik görevlisi olarak konuşmalar yapıyor ve sürekli rakam veriyor. Bu rakamların dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iyiye gittiğini söyleyemeyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında da 10 Türk kentini riskli olarak saydı. Aşılıların içerdiği riskler konusunda en ufak bir aydınlatma yapmadı. Topu sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atarak bu sorunu idare edemeyiz. Pandeminin ilk dönemlerinde yapılan açıklamalara göre hava ısındıkça salgın riski de azalacaktı. Ama şimdi aşı konusunda çok başarılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hastalık ve ölüm rakamları tırmanıyor. Peki bunun anlamı nedir?" diye sordu.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Acaba Sağlık Bakanı'nın başvurduğu komiteler görevlerini tam yapmıyorlar mı? Bu tablonun gerisinde müthiş bir belirsizlik ortamı var. Neyin, neden ve ne zaman yasaklanacağını kimse bilemiyor. Okullar açılırken çocuklara aşı yapmak doğru mu yanlış mı bilinmiyor. İşte bu ortamda pandemi sürecini yönetmeye çalışıyoruz. İşimiz kolay değil."